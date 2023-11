Komentář: Putin přivolal konec sociálních sítí. Už jim nelze věřit

Na YouTube jsem sledoval černobílý dobově zrnitý filmový záznam chování pacientů po lobotomii. Nepěkná podívaná. I velmi dlouho po zákroku, při němž jim lékaři špičatým nástrojem pronikali do mozku těsně nad oční bulvou, lidé evidentně nechápali, kde jsou, co se s nimi děje, jaké pokyny jim nemocniční personál udílí. Živí mrtví. Lobotomie býval neurochirurgický zákrok, při kterém jsou duševně nemocným přerušena nervová vlákna spojující mozkový lalok s ostatními částmi mozku. Což má důsledky pozitivní i negativní. Ty druhé, jak se časem ukázalo, zásadně převažovaly, byť byl „vynálezce“ lobotomie vyznamenán Nobelovou cenou. Lobotomie se každopádně v osmdesátých letech po čtyřech dekádách praktikování odporoučela už jen do skript.