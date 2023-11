Komentář: Zůstalo něco v TOP 09 po knížeti, nebo už je to jiná strana?

TOP 09 si na sobotním sněmu opět zvolila do čela Markétu Pekarovu Adamovou, v neděli pak strana ztratila čestného předsedu a spoluzakladatele Karla Schwarzenberga.

V projevech na sněmu se k němu mnozí straníci odkazovali. Přáli mu na dálku zdraví do vídeňské nemocnice. Místo gongu svolávající členy do sálu znělo troubení jak na jeho oblíbeném honu. A všude jako stranické logo visel dvoubarevný motýlek.

Je to všechno, co v TOP 09 po knížeti zbylo? Rozhodně ne, i když zároveň platí, že topka je dnes jinou stranou, než jakou ji v roce 2009 zakládali Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek.

Kromě toho, že se oba rádi smáli stejným vtipům, jimiž neustále glosovali politiku, měli to, co je dnes výjimečné: politickou odvahu. Schwarzenberg spíše verbální, neváhal vytáhnout ani vulgární výraz, když měl „sednout jako prdel na hrnec“, a z úst aristokrata zněl roztomile. A Kalousek se zas nikdy nebál dělat nepopulární činy - škrtat a ještě si jít pro facku do davu mezi rozzuřené odboráře.