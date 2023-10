„Občas dětem rozflákat hubu.“ Když novinářům pomůžou čas a slova svědků

V redakci Seznam Zpráv chystáme spoustu zajímavých novinek, které by vám neměly uniknout. V newsletteru Pohled šéfredaktora vám Jiří Kubík umožňuje nahlédnout do naší „kuchyně“. Přihlaste se k odběru a jednou měsíčně dorazí přímo do vaší e-mailové schránky.

Síla mnoha výpovědí, které tehdy zachytil náš mikrofon, v kombinaci s fakty ze soudního spisu a názory znalců z různých oborů způsobily něco nečekaného. Ihned po zveřejnění podcastové série Nejlepší kamarád z našeho investigativního cyklu Ve stínu začaly chodit stovky reakcí nejen od posluchačů a čtenářů, ale i od politiků.

Případ pohlavně zneužívaného chlapce Tomáše a jeho učitele Matěje, jak jsme jim v podcastu říkali, dráždil hlavně proto, že učitel je i po uplynutí svého podmíněného trestu, neúčinné sexuologické léčbě a následném zahlazení trestu zpátky u dětí. A také proto, že řada jeho kolegů ve škole dala v podcastu jasně najevo, že případ sexuálního zneužívání neumí vůbec řešit.

„Váš podcast s veřejností zamával. A spustil řadu procesů,“ uvedla nedávno poslankyně ODS Eva Decroix, která byla prostředníkem různých politických diskuzí napříč Sněmovnou a Ministerstvem spravedlnosti. Před dvěma týdny se pak odehrálo klíčové politické jednání, které přináší příslib nového řešení těchto situací.

Podle plánované úpravy, na níž je shoda jak vládních, tak opozičních politiků, by se zájemci o práci s dětmi museli nově prokazovat takzvaným dětským certifikátem, což bude nový druh výstupu z rejstříku trestů. Vybrané trestné činy se do něj propíšou automaticky. Sexuální delikventi by se tak už nemohli dostat k práci s dětmi ani po uplynutí doby svého trestu.

Posluchač jako soudce

V čem byla síla našeho vyprávění? Proč se najednou daly věci do pohybu a (snad) se něco změní? O případech pohlavního zneužívání se přece psalo už v minulosti (i na Seznam Zprávách) a nikdy to s takovou silou neudeřilo. Naopak – přicházela řada komentářů od lidí, kteří sice neznali detaily konkrétních případů, ale přesto měli tendenci výpovědi obětí bagatelizovat, či přímo zpochybňovat. „Proč o tom mluví až teď, po letech?“ Nebo: „Bůhví, jak to bylo. Když se jí to nelíbilo, proč za ním pořád chodila?“

Typická neznalost toho, jak a proč se chová oběť sexuálního násilí a proč se po prožitém traumatu odhodlá promluvit často až s odstupem více než deseti let, se v diskuzích snoubila s jasnými a razantními názory, kdo čemu věří či nevěří a jak by se v situaci (jíž přitom sám nikdy vystaven nebyl) „určitě“ zachoval on sám.

To byl začátkem loňského roku pro mě a mého kolegu – režiséra, zvukaře, střihače (a v jiných případech i kameramana) Braňa Pažitku – výchozí bod v situaci, kdy jsme začínali natáčet podcast Nejlepší kamarád.

Rozhodli jsme se, že případ žáka Tomáše a učitele Matěje pojmeme jako napínavé pátrání, při kterém budou posluchači tak jako soudce při procesu svědky rozplétání jednotlivých situací a protichůdných výpovědí. Kdo mluví pravdu a koho důkazy usvědčují z účelové manipulace a lží?

Má někdejší žák základní školy i po třinácti letech důvod křivě obviňovat svého učitele? Anebo se učitel ani po pravomocných rozsudcích prostě jen nesmířil s tím, že byl odhalen, usvědčen a odsouzen? A jakou roli v tom sehrává jeho okolí?

Terapeutický efekt pro oběti

Strukturu vyprávění rozděleného do šesti částí ilustrují i titulky jednotlivých textů (s vloženými audiopořady) na Seznam Zprávách:

Podcast Nejlepší kamarád minulý týden bodoval i na mezinárodním festivalu Prix Radio Bohemia, kde získal cenu studentské poroty. Ta ocenila silné společenské téma, terapeutický efekt díla pro oběti trestného činu a legislativní změny, do kterých se po zveřejnění podcastu pustili politici.

Bez velké časové investice, která nám umožnila získat množství svědeckých výpovědí, nastudovat si tisícistránkový soudní spis, analyzovat závěry znalců a k jednotlivým aktérům se znovu vracet, by takové dílo vzniknout nemohlo.

Mrazivé pozadí justičního systému

Jsem moc rád, že se Seznam Zprávy do takových projektů pouštějí. A s velkým potěšením jsem přivítal, že shodou okolností hned den poté, co naše podcasty získaly cenu na festivalu (vedle Nejlepšího kamaráda to bylo i 3. místo od odborné poroty pro investigativní sérii Prohnilí), jsme posluchačům a čtenářům nabídli další „časosběrné“ investigativní dílo – podcast Slopné: Kdo je vrah?

Naše reportérka Adéla Jelínková ve spolupráci s fotografkou Christine Havranovou téměř rok pátraly po okolnostech vraždy seniora, která se před dvanácti lety odehrála v jedné vesnici na Zlínsku a kolem níž je dodnes příliš mnoho otazníků.

„Přicházíme s řadou nových důkazů, které zásadním způsobem mění pohled na příběh vraždy tak, jak jej předkládali vyšetřovatelé, žalobci nebo soudy,“ říká Adéla a v šesti dílech nové série postupně odkrývá nové stopy, které mohou ukazovat na jiné pachatele než dvojici mladíků, kteří byli za zločin odsouzeni k dvaceti letům vězení a dodnes říkají, že jsou nevinní (a že se v době vraždy ani neznali).

Během roku, kdy Adéla a Christine jezdily do Slopného i na jiná místa, zjistily, že někteří původní svědci změnili výpovědi, a to tak zásadně, že by si případ zasloužil soudní přezkum.

Série Slopné: Kdo je vrah? vzniká pod hlavičkou našeho zpravodajsko-publicistického podcastu 5:59. Jeho moderátorka Lenka Kabrhelová k tomu říká: „Pro náš tým je to premiéra na poli takzvaných narativních podcastů, což je žánr, který jsme si vždy chtěli vyzkoušet. Takto silné téma si o pečlivě vystavěné vyprávění doplněné originálním sound designem přímo říká. Posluchači se mohou těšit na podcast s prvky true crime, který jim ale zároveň odhalí nečekané, až mrazivé souvislosti o českém justičním systému.“

První díl série vyšel v podcastu 5:59 v pátek 20. října, druhý vyjde v pátek 27. října. Poslouchat je možné jak na Seznam Zprávách, tak v podcastových aplikacích právě v kanálu podcastu 5:59.