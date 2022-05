Reportáž z ostřelovaného města: Lidé týdny přežívají potmě ve sklepích

„Jsme na městském provizorním hřbitově vedle kostela,“ ukazuje v reportáži Rádia Svobodná Evropa Serhij Novikov. Je náčelníkem vojenské správy ve městě Vuhledar v Doněcké oblasti. „Někteří z lidí, kteří jsou zde pohřbení, zemřeli přirozenou smrtí. Ale většina zahynula během ruského ostřelování města. Řádný hřbitov se nachází mimo město, jenže tam se nyní lidé nedostanou. Nic tam teď nejezdí a také tam není nikdo, kdo by vykopal hroby. Lidé se tam stejně bojí chodit kvůli neustálému ostřelování. K dnešnímu dni – 6. květnu – bylo ve městě Vuhledar při ostřelování zabito už 28 osob.“

„Dochází zde také k leteckým úderům,“ popisuje situaci ve městě reportér RFE/RL Levko Stek. „Samozřejmě je tu hodně civilních obětí. Proto jsou zde ulice prázdné. Lidé se schovávají v krytech a ve sklepích. Naposledy zde došlo k tragédii 3. května, a to přímo na tomto místě,“ popisuje.

Jak těžké je pro její děti žít v takových podmínkách? „Je to těžké. Chtějí jít ven. Ale to je kvůli ostřelování nebezpečné. Mám o ně strach, ale na to, abychom šli někam jinam, nemáme peníze“, svěřuje se Tetjana.