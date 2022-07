Těším se, až z Ukrajiny vyženeme všechny ruské orky, říká americký dobrovolník

„Tahle válka je ta nejdůležitější věc, která se teď ve světě děje, a je to nejdůležitější konflikt za posledních 50 let. To, co se tady stane, ovlivní budoucnost demokracie na celém světě,“ říká v reportáži RFE/RL voják ukrajinské cizinecké legie s přezdívkou Grinch.

Podobně smýšlí i jeho spolubojovník Jerry: „Rusové se na Ukrajině nezastaví. Pokud zde zvítězí, budou ohrožovat další evropské země, budou jim vyhrožovat a možná na ně i zaútočí, takže proto jsem tady.“

Grinch už má bojové zkušenosti z Iráku. „Strávil jsem rok v Iráku jako ženista. Když se na válku v Iráku zpětně – po těch téměř 20 letech – podíváte, najdete spoustu nejasností. Není jasné, jestli to byla správná, nebo špatná věc. Což je nešťastné. Zůstává to pro mě černobílé – správné versus to špatné.“

Oba cizinci bojující za Ukrajinu se ale shodují, že Rusové v zemi, kterou napadli, páchají válečné zločiny. „Je evidentní, že Rusové bombardují uprostřed dne i supermarkety, což nejsou vojenské cíle,“ říká Jerry. „A pak je také – podle mých zkušeností – jasné, že spousta jejich vojáků je opravdu špatně vycvičená. Samozřejmě mají i velmi dobré vojáky, ale spousta z nich jsou amatéři. Nevím, co tady dělají. Nejsou dobře vycvičení, nejsou disciplinovaní. A to se odráží i na jejich chování.“

Aby Ukrajina zastavila ruský postup a mohla přejít do protiútoku, potřebuje podle Grinche víc zbraní ze Západu. „Určitě nemáme všechno, co potřebujeme. Ukrajinská armáda ale předvádí úžasný výkon. O jejím vítězství nad Ruskem se bude psát v knížkách a odborníci na celém světě budou analyzovat, jak je možné, že byli Ukrajinci tak úspěšní. Ale potřebují k tomu další dodávky zbraní a také výcvik, aby se dostali na standard jednotek NATO,“ myslí si Grinch.

Oba členové cizinecké legie také odpovídali na otázku, zda se bojí zajetí.

Proruští separatisté už zadrželi několik cizinců a vynesli nad nimi rozsudky smrti. Například před třemi dny si takový verdikt vyslechli tři muži – dva Britové a jeden Maročan – u soudu samozvané proruské Doněcké lidové republiky. Separatisté tvrdí, že Britové bojovali na Ukrajině jako žoldnéři a nevztahují se na ně ženevské úmluvy. Ty mimo jiné zakazují, aby byli zajatí vojáci souzeni za obvyklé vojenské činy.

„Jsem tu, abych bránil demokracii. Nebyl bych tady, kdybych nebyl připraven udělat vše, co je k tomu potřeba,“ reaguje Grinch.

A Jerry ho doplňuje: „Podle mezinárodního práva jsme ukrajinští vojáci, takže bychom měli být považováni za válečné zajatce, kteří jsou samozřejmě podle mezinárodního práva chráněni. Měli bychom být posuzováni jako normální zajatci. Takže ty rozsudky jsou nezákonné.“