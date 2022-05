Poslední reportáž zabité novinářky: O ženě, která přežila obléhání Leningradu

„Když začalo obléhání Mariupolu, bylo to jako v Leningradu v roce 1941, ale mnohem horší. Měli jsme pocit, že nás ostřelují 48 hodin denně, protože den se při bombardování zdá dvakrát delší. Ozve se sykot, pak výbuch a pak všude létají střepiny. Ruská armáda moc dobře věděla, co dělá. Jejím hlavním cílem byli civilisté,“ popisuje bombardování Elvira, která se momentálně spolu s manželem snaží usadit v Kyjevě.

„Nemám děti a ani vnoučata, protože – promiňte – moje tělo holocaust nevydrželo. Kvůli druhé světové válce jsem ztratila možnost mít děti,“ dodává žena, která přišla během nacistického řádění také o desítky svých příbuzných a přátel. „V Mariupolu je pohřbeno 38 lidí se stejným příjmením – Borts. Byli zastřeleni za to, že byli Židé. To je jediná věc, kterou se provinili. Zahynuli zde i další mí příbuzní a přátelé s jinými jmény. Jejich seznam by mohl zaplnit celou knihu.“

„Chlapci, kteří celou dobu bojovali a snažili se Rusy zastavit, se ukrývají v Azovstalu – v jejich posledním útočišti. Bůh vás všechny ochraňuj. To vy, prezidente Putine, jste řekl, že je třeba respektovat zákony a tradice každé země. A co jste udělal? Teď máte na rukou tolik krve, že vám to žádný Bůh nikdy neodpustí. Jsme svědky masového zabíjení civilistů ze strany Ruska. Nemáme právo mlčet, jinak bychom se stali spoluviníky tohoto zabíjení. Nevím, co jiného říct. Pane Putine, zamyslete se a zastavte tento masakr!“, posílá v reportáži Elvíra Bortsová vzkaz ruské hlavě státu.