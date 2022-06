Video: Pro psy je hledání výbušnin hra na slepou bábu, říká ukrajinský psovod

„Pro psy je hledaní nebezpečných předmětu velká zábava,“ říká ukrajinský psovod Maksim Patjocha. V terénu pracuje s belgickým ovčákem jménem Tay. „Jsou mu tři roky. Jeho úkolem je vyhledávat výbušniny. Má to rád. A nejen on, ale i ostatní psi. Je to pro ně něco jako hra na slepou bábu. Někdo něco schoval a oni to musejí najít,“ popisuje Patjocha.

„Když ruské jednotky ustupovaly, jejich vojáci se tu převlékli, nechali tu vojenské uniformy i boty a oblékli si civilní oblečení. Odjížděli na kolech a v autech, která ukradli místním civilistům. Kradli, co se dalo. Nevím, jak to popsat. Všechny dveře jsou tu rozbité. Ne otevřené, ale rozbité. Jako by ani nevěděli, že se dveře dají otevřít,“ dodává Maksim. „Neexistují slova, která by popsala, co tady po sobě nechali. Je to neskutečné. Rusové jsou barbaři. Takový svět tady nechceme.“