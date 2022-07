Video: Rus protestuje proti válce. Reakce lidí jsou poznat na jeho obličeji

I tak je jeho poselství zcela srozumitelné. „Nevěřím tomu, co říká Kreml, že jsou na Ukrajině nacisté a ty další věci. Je mi jasné, že to není pravda. Nikdo mě nedonutí, abych věřil, že musíme bránit Ukrajince před nimi samými. Že bojují proti sobě navzájem. Tomu nikdy neuvěřím,“ říká aktivista.

Někteří Rusové, kteří procházejí kolem, mu vyjadřují podporu. „Skvělá práce!“ říká třeba jedna z kolemjdoucích. Na otázku reportéra televize Current Time, zda by byla ochotná podobně riskovat, odpovídá jednoznačně: „Ne. Nemám na to dost odvahy.“

Mnohem více Rusů, které potkává, však jeho pohled odmítá. „Nesouhlasím s ním,“ říká další obyvatelka Smolensku. Na otázku novináře, zda podporuje válku, reaguje: „Ne. Já jsem proti válce. Proto probíhá speciální vojenská operace, aby se válka nerozšířila na naše území. Je to jasné. Čemu nerozumím, je postoj tohoto člověka,“ ukazuje na Cicurova. A říká mu: „Měl byste změnit občanství a odejít do jiné země. Do té, kterou podporujete. Nikdo by neměl kritizovat svou zemi v době války!“