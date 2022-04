Video z válečného útulku: Psi se stále bojí, nechtějí ani opustit boudu

Proto se do Lvova vypravil i Vladyslav, který žil před válkou v Irpini na předměstí Kyjeva: „Viděl jsem jeho fotku jen zezadu a myslel si, že je to můj pes. Ale bohužel to není on. Utíkali jsme před ostřelováním. Náš pes se po jednom z výbuchů vyděsil a utekl. Od té doby ho nikdo v Irpini neviděl.“

Do útulku docházejí dobrovolníci a chodí psy venčit, pokud to je možné. „Psi jsou stejní jako lidé. Některým je to jedno a někteří si berou věci, které se jim staly, víc k srdci. Hodně psů se stále bojí. Nechtějí opustit boudu ani výběh,“ popisuje chování opuštěných psů ředitel Domu zachráněných zvířat Orest Zalipsky. Útulkem prošly od 24. února, kdy válka začala, už více než 2 tisíce domácích zvířat. Okolo 500 z nich si vzali noví majitelé a zbytek byl odvezen do Polska. „Dnes si odsud odvezeme 120 zvířat. Celkem jsme jich do Polska převezli už asi 1 500,“ sdělila novinářům Dagmara Dymarska z polské nadace Centaurus.