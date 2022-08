Jihlavská galerie představuje tvorbu Jana Karpíška a jeho včel

Vznikají tak díla na plátně i na papíře. Výstava Úl v Ji-hlavě bude v uličce Malá Lazebnická přístupná do konce října. „Včely tvoří neustále, mají to v sobě,“ řekl Karpíšek. Každý včelař se podle něho s jejich tvorbou může potkat třeba na tom, co vytvoří z desky z buničiny využívané k odpařování kyseliny mravenčí likvidující v úlech parazity. „Když se (kyselina) odpaří, tak se (včely) pustí do té desky, začnou ji rozkousávat, tak ji jako rozvatují a odnášejí ven z úlu. Akorát, že jak je umění mezi lidmi vzácné, myslím si, že je to jenom okrajový zájem, tak většina včelařů si řekne - hm, to je zajímavé, to mi tady holky udělaly, pěkné - ale dál už to nehodnotí, dál se tím nezabývají,“ řekl Karpíšek, který naopak včelí vykusování a nanášení propolisu přijal jako výtvarnou techniku.