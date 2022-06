Jihočeskou vesnicí roku se staly Albrechtice nad Vltavou na Písecku

Obec se zhruba 960 obyvateli je v kraji známá vedle jiného právě hřbitovem, kde je 108 kapliček s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy. Místostarostka Hana Krippnerová (SNK: Pro náš venkov) dnes ČTK řekla, že na vítězství nepomýšlela. „Je určitě významné tím, že jsme se do soutěže přihlašovali už pět let. Jako každá vesnice jsme chtěli vyhrát a jsem ráda, že zrovna naše vesnice bude reprezentovat i Jihočeský kraj. Jsem ráda i kvůli našim občanům; ne jen že my s panem starostou něco děláme, ale oni nám tady vytváří kulturní a společenské zázemí,“ řekla místostarostka. V srpnu 2020 obec podpořila i festival Folková Dálava, určený na podporu kultury po první vlně pandemie. V roce 2019, kdy se soutěž pořádala naposledy, skončily Albrechtice nad Vltavou v kraji na druhém místě.