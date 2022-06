Akvapark v Pasohlávkách čeká silnou letní sezonu, řeší zdražování energií

Jelikož se očekává, že počty návštěvníků bez covidových omezení budou jako v předchozích letech, což bylo mezi 700 tisíc a 800 tisíc ročně, chystá akvapark další investice. Jednou je dostavba parkovacího domu, letos v zimě se bude opravovat jeden z bazénů a k němu přibudou dětské skluzavky. „Od podzimu spojíme wellness Pálava a Forum Romanum a nabídneme komplexní saunový svět. A další plánovanou novinkou je nový hotel, který bude stát mezi vnitřními a venkovními tobogany. Přechod do akvaparku plánujeme suchou nohou. Bude mít kapacitu 250 hostů,“ uvedl Pavlacký. Nový hotel je v plánu kvůli tomu, že současný je přes sezonu téměř plně obsazený. S dalším rozvojem areálu by mělo jít o jednu velkou investiční akci, která by začala na podzim příštího roku a hotovo by bylo před létem 2024.