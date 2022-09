Fakultní nemocnice Brno otevírá Centrum reprodukční medicíny

Spadá pod něj například chirurgie, urologie, psychologie i centrum asistované reprodukce. Novinářům to dnes řekl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno Vít Weinberger. Nevznikly tak žádné nové budovy, pouze se více provázaly jednotlivé obory, což má vést k co největšímu zachování plodnosti.

Ženy s endometriózou podle odborníků podstupují chirurgické zákroky, které pak mohou v konečném důsledku vést k tomu, že nemohou mít děti. Díky provázanosti oborů chce nemocnice riziko minimalizovat. „Pacientku bych ráda viděla před chirurgickým zákrokem, ať můžeme zhodnotit situaci a možnosti,“ uvedla lékařka nemocničního centra asistované reprodukce Lenka Mekiňová. Ženy mohou po zákroku využít umělého oplodnění nebo si nechat zmrazit vajíčka na později. V praxi se ale podle lékařů stávalo, že pacientky podstupovaly mnoho zákroků kvůli endometrióze a do centra pro umělé oplodnění přišly až ve stavu, kdy už to nebylo možné.

Endometriózu měla i třiatřicetiletá Jana Hermannová z Třebíčska, které v Brně pomohli. „U nás mi diagnostikovali endometriózu v roce 2014 a řekli mi, že se to nedá operovat, protože s tím neměli zkušenosti. Časem jsem se ale dostala do Brna, kde mě operovali,“ řekla Hermannová. Při zákrocích jí lékaři museli odebrat i část střev. Ještě před operací se neúspěšně pokusila o umělé oplodnění, po zákroku v tom pokračovala. Celkově na čtvrtý pokus se dočkala a narodil se jí syn David. „Jsme moc spokojení. Teď ještě řešíme další pokusy, protože bychom chtěli i druhé dítě,“ uvedla Hermannová.

Podle Mekiňové plodnost všeobecně klesá. Podle ní by jedním z důvodů mohlo být i to, že ženy odkládají těhotenství do pozdějšího věku, kdy už je problematičtější otěhotnět. Podle lékařky má každá žena už při narození daný počet vajíček, která se s přibývajícím věkem ztrácejí, a u těch zbylých se zhoršuje s ohledem na stárnutí kvalita.