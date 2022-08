Ve Veselí nad Moravou se rozšíří přístav Baťova kanálu z 35 na 81 míst pro lodě

Práce by měly být hotové v roce 2027. Podle starosty Veselí Petra Koláře (TOP 09) by se Veselí mělo po rozšíření stát největším turistickým přístavem. Loni skončily ve Veselí práce, které rozšířily počet stání pro lodě z 11 na 35.

Plavební okruh Veselí-Vnorovy představuje vytvoření paralelní vodní cesty mezi obcí Vnorovy a Veselím k současnému plavebnímu kanálu, aby bylo možné plout i po vedlejší řece Moravě. „Vznikne plavební okruh délky devět kilometrů z Veselí do Vnorov a do Veselí. Kromě již splavné řeky ji bude tvořit propojení krátkým plavebním kanálem ve Veselí. Výškový rozdíl překoná nové lodní zdvihadlo,“ uvedl Bukovský.

Stavba by měla být připravena v roce 2025 a zprovoznění by se měla dočkat v roce 2027. „Pro město je to obrovská příležitost pro cestovní ruch. Chceme, aby to nebylo jen průjezdní místo, ale aby tady návštěvníci zůstávali několik nocí,“ řekl starosta. Připomněl, že u Baťova kanálu asi za 300 milionů korun vzniká vinařství, které nabídne kromě i ubytování, konferenční sály, restauraci nebo možnost pořádání svateb.