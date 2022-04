Poruba má k dispozici studii proměny Zámeckého parku

„Park je navržen tak, aby nabízel aktivity pro všechny věkové kategorie. Proto jsme se podle toho snažili řešit atmosféru těchto míst. Namísto záchytného parkoviště v lokalitě bývalé sběrny by měl být prostor pro sport, garáže by se měly v rámci území přesunout a na jejich místě by vznikl prostor pro dětskou hru,“ nastínil architekt Michal Marcinov ze společnosti LABAK. Dodal, že pro lokalitu navrhli rourové hrací prvky, které by mohly přilákat pozornost lidí z širokého okolí.