Rok od vysvěcení kostela v Gutech si věřící na nový svatostánek stále zvykají

Jejich pocity farář Kazimierz Płachta v rozhovoru s ČTK přirovnal k pocitům lidí, kteří se přestěhují do nového bytu. „Potřebují čas na to, aby si zvykli,“ uvedl duchovní, který se kromě farnosti v Gutech stará i o Ropici a Střítež.

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Policie zjistila, že šlo o žhářský útok. Krajský soud v Ostravě poslal za jeho zapálení tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka na 3,5 roku, osm a devět let do vězení. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, v době činu nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který je na místo přivezl.

Nová stavba, která stála 33 milionů korun, je věrnou kopií původního kostela. „Rok uplynul. Pomaličku se to vrací. Jako duchovní ale vidím, že lidé nemůžou najít svůj kout v kostelíčku. Bolest z toho, co se stalo, je stále v lidech znát. Je to jako se přestěhovat do nového domu. Je potřeba čas na to, aby si člověk zvykl,“ vysvětlil farář.