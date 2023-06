Pardubický obvod začne odvážet z ulic špatně zaparkované elektrokoloběžky

Město ve správním řízení podle Rejdy také udělilo na začátku letošního roku pokutu. „Firma byla pokutována odhadem mezi 10.000 a 15.000 korunami. Jako překážka na komunikaci je to přestupek, ale musí tam přijet hlídka městské policie, nafotit to, zdokumentovat, pak se to musí předat správnímu oddělení, je to delší proces. Vzhledem k tomu, že začala sezona, od příštího týdne asi zase přistoupíme ke svozu koloběžek,“ řekl Rejda.