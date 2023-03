V Plzni dnes začal hudební festival Smetanovské dny, potrvá do 6. dubna

„Témata, která se promítají do dramaturgie celého festivalu, jsou Léta putování aneb Lidé na cestě v dlouhém 19. století a pak samozřejmě Bedřich Smetana a související odkazy,“ uvedla Kavalová. Podle ředitelky je jedním podtémat také putování Romů. „Zařadili jsme to do dramaturgie a pozvali doktorku Janu Horváthovou, ředitelku Muzea romské kultury v Brně,“ řekla. Pořadatelé pozvali také cimbálovou muziku Horvátovci, se kterou vystoupí i místní cimbálová muzika Milana Broučka. „A celé se to jmenuje Cimbálovka na druhou,“ uvedla Kavalová.