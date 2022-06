Divadlo bratří Formanů uvede festival Arena se zahraničními divadly

Přímo na nábřeží přistane kosmonaut Juri se svou malou kosmickou lodí. Na lodi Tajemství se na pár večerů usadí Bonaventure Gacon, jeden z členů souboru Cirque Trottola, s autorským představením Par le Boudu. Vystřídají jej Arman Kupelyan se svým Playground of the Unconscious Self a Antonie Formanová a Cécile Da Costa v představení Nothing else, Mothers.