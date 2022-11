Iron Maiden vystoupí 30. května příštího roku na novém turné v Praze

„Po vydání našeho nejnovějšího alba Senjutsu jsme aktuální Legacy of the Beast Tour trochu aktualizovali tím, že jsme koncert zahájili prvními třemi písněmi z něj, a to v kulisách japonského paláce. Protože nemá příliš smysl to opakovat v rámci turné k albu Senjutsu, přemýšleli jsme o dalších možnostech a rozhodli jsme se vrátit k Somewhere In Time, protože toto turné se neobjevilo v různých retrospektivních turné k historii, která jsme v průběhu let odehráli,“ uvedl zakládající člen Iron Maiden a baskytarista Steve Harris. „Obzvlášť potěšující také bude, že konečně zahrajeme některé z epičtějších skladeb na Senjutsu, bylo to dlouhé čekání,“ dodal.