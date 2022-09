Náplavku zdobí malý velký psík Františka Skály

Poté bude socha dopravena do Drážďan, kde bude součástí výstavy pořádané v rámci tamní České sezony. Festival nazvaný Všechnu moc imaginaci! s podtitulem Česká sezona v Drážďanech začal v saské metropoli koncem června a spolupořádají ho Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) a Česko-německý fond budoucnosti Odkazuje k dědictví umělecké avantgardy meziválečného Československa, které tehdy bývalo svobodomyslnou oázou kulturního světa. Festival chce Němcům ukázat současnou českou kulturní scénu a zároveň přilákat Čechy do saské metropole za jinou než klasickou kulturou.

Skálův obrovský psík zůstane na vyšehradské náplavce do 27. září, kdy by měl odplout lodí do Drážďan. Pokud bude nízký stav vody, pojede po souši. V Drážďanech bude socha odhalena 30. září a stane se předznamenáním výstavy Všechnu moc imaginaci ve výstavní síni Lipsiusbau na labské promenádě, kterou v rámci České sezony budou SKD zahajovat 26. listopadu. Na výstavě se představí na 25 českých současných umělců s díly české klasické moderny z prvních desetiletí 20. století.