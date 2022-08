V Praze stoupá věk lidí kupujících si nový byt, aktuálně činí průměrně 45,4 let

V letošním prvním pololetí společnost evidovala jen necelých 13 procent kupujících mladších 30 let, přičemž dříve to bylo mezi 15 a 20 procenty. Naopak narostl počet lidí nad 60 let na 15 procent, zatímco dříve to bylo jen kolem deseti procent. Nejvíce kupují nové byty lidé ve skupinách 41 až 50 let (letos 31,6 procenta) a 31 až 40 let (letos 25,6 procenta).