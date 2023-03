Oprava mostu v Týnci nad Labem autům na pět měsíců zavře důležitý přechod přes Labe

Jsou to první větší opravy od vzniku mostu na konci 70. let. Jediné přemostění Labe pro auta mezi Kolínem a Přeloučí je ve špatném stavu. Most opraví firma Strabag za 66 milionů korun bez DPH, sdělila na dotaz ČTK mluvčí krajských silničářů Petra Kučerová.