Věřící ve Velké Bíteši uložili do kostela relikviář s kapkou krve Jana Pavla II.

Do ozdobeného výklenku v kněžišti bítešského kostela ho uložili při dopolední poutní mši, již vedl brněnský biskup Vojtěch Cirkle. „Ostatky v církvi, to je něco, co nás spojuje s tím člověkem, ke kterému máme vztah a kde tvoříme jedno společenství,“ řekl biskup Cikrle v závěru mše, než přednesl modlitbu k někdejšímu papežovi.