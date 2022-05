Ornamentální záhony v Květné zahradě znovu ozdobí desítky tisíc letniček

Příprava letniček začíná podle zahradního technologa Pavla Nováka už v srpnu předchozího roku řízkováním muškátů. Její stěžejní fáze připadá ale až na období od ledna do dubna, kdy zahradnice a zahradníci začínají s výsevy v pěstitelském skleníku. „Na to navazuje pikýrování, což je přesazování malých rostlinek do květináčků, následně je ještě přesazujeme do větších, abychom je měli nachystané pěkné. Mezitím je stříkáme proti škůdcům a hnojíme,“ řekl Novák.