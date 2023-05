Nezapomenutelné sparťanské tituly. Siegl, Rosický a kulomet Lafata

Společná liga měl svůj lesk. „Zápasy se Slovanem či Trnavou, to bývaly souboje, plné stadiony,“ zasní se tehdejší trenér mistrovského týmu Karol Dobiaš, rodák z Handlové, jenž v dresu Spartaku Trnava získal pět československých titulů. Ubylo však únavné cestování do východní části republiky. „To nebylo příjemné, výlet aspoň na dva dny,“ připouští mistr Evropy 1976.

Spartu, která obhajovala prvenství z posledního federálního ročníku, připravil dobře. Vedla od prvního kola - porazila doma Brno 5:1 – až do posledního, hrálo se naposledy dvoubodovým systémem. „Měl jsem výborné hráče, největší osobností byl jistě kapitán Jozef Chovanec,“ poukazuje Dobiaš na krajana.

Trenér Dobiaš jeho schopnosti upozadil, usadil ho na lavičku a prohlásil, že z něj nikdy nic nebude. Nedvěd se však zaťal. „Chtěl jsem ho tím vyjádřením povzbudit, nakopnout, aby si uvědomil, co je fotbal,“ přisuzoval si později Dobiaš zásluhu na Nedvědově úžasné kariéře.

Šlo o jasnou záležitost. „Už si nevzpomenu, co bylo včera, ale ten ročník mi v paměti naskočí ihned,“ přiznává strůjce úspěchu, trenér Ivan Hašek. Výjimečnou zásluhu si ani nepřisuzuje. „V mužstvu bylo mnoho výrazných osobností, nemusel jsem ani do něj sahat, nechal jsem všechno jen tak plynout, hráči si poradili sami,“ svěřuje se, jakou měl jednoduchou úlohu.

Úspěchu šel i on dost naproti, když srovnal kapitána Jiřího Novotného. „Připadalo mi, že těžko hledá motivaci,“ připomíná Hašek, že sparťanský odchovanec měl už zapsáno jedenáct titulů. „Tak jsem ho nechal sedět,“ nerozpakoval se vystrčit soudobou modlu mezi náhradníky.

Vyplatilo se to oběma stranám. „Jirka si to přebral, šel do sebe, stal se opět oporou a tahounem mužstva,“ oceňuje i po letech přístup svého svěřence. „A dokonce reprezentace,“ přidává Hašek nadstavbu.