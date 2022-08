Notičky: Pánové Fousku a Šilhavý, stopněte brutalitu, volají agenti

Čtete webovou verzi newsletteru Notičky, ve kterém Luděk Mádl každý čtvrtek provádí zákulisím fotbalu či jiných sportů. Pokud se vám Notičky budou líbit, přihlaste se k odběru.

Zastavte násilí, volají fanoušci či novináři. Pro někoho možná překvapivě se ozývají také fotbaloví agenti, což je novinka. Ale nejprve si připomeňme, co se vlastně v nedávných dnech stalo.

Kolo první. Porážkou frustrovaný sparťan Jan Kuchta šlápne na hlavu libereckému brankáři Olivieru Vliegenovi. Dostane nejdřív žlutou, po intervenci videorozhodčího červenou kartu. A od disciplinárky stopku na 5 zápasů z 6 možných. Odvolací komise FAČR následně trest potvrdila.

Kolo druhé. Zlínský hráč Martin Cedidla zákrokem mimořádné intenzity zraní slávistu Ewertona. A červenobílý tábor běsní o to víc, když se Cedidla nedočká vyloučení, ale jen napomenutí žlutou kartou.

Sestřelený Brazilec bude Slavii scházet 4–6 týdnů a na Cedidlův osud se ještě podívá disciplinárka. Aby se zabývala zákrokem oceněným žlutou kartou, je výjimečné. Ale řády to umožňují, pokud dojde ke zranění protihráče. Disciplinární komise v této věci zahájila šetření.

To komise rozhodcovská už hlavy sekala. Hlavní sudí Dalibor Černý si dá od pískání pauzu do konce září, Vít Ondráš pak coby videorozhodčí nespáchá žádné další zlo do zimy.

Zatímco v Kuchtově případu hlavního sudího Ladislava Szikszaye jeho kolega Václav Štěrba (VAR) zachránil, když ho přiměl, aby se šel podívat na monitor a svůj původně žlutý verdikt ještě zvážil, v Edenu nastal jiný vývoj.

Hlavní sudí Černý to viděl na žlutou kartu a Vít Ondráš u VAR mu to schválil. Při reálném pohledu na hřišti by se sice ani hlavní sudí neměl splést, ale budiž, jeho chyba se pochopit dá. Chyba jeho kolegy u videa nikoli.

Zamysleme se, jak tedy k chybě pana Ondráše mohlo dojít. Buď trpí zrakovou vadou, nebo nezná pravidla fotbalu a neumí je aplikovat. Anebo se z nějakého důvodu zachoval nepoctivě. Žádná další varianta mě nenapadá. A ať už byla ve hře slepota, diletantství nebo něco ještě horšího, každé z těch vysvětlení by mělo stačit k tomu, aby již český fotbal jeho služby, a to v jakékoli roli, zejména však rozhodcovské, napříště nevyužíval. A to už nikdy a nikde.

Případy Kuchty a Cedidly se v médiích hojně propíraly. A třeba v pořadu Tiki-taka se k nim jednoznačně postavil i hráčský agent Jiří Müller. „Kuchtovo zdraví nebezpečné počínání volalo po přísném trestu. Pokud je stropem šest zápasů, pak je trest na pět utkání v pořádku. V případě, kdy byl zraněn Ewerton, bylo pro mě naprosto šokující stanovisko videorozhodčího. To se pak ptáte, jestli má vůbec cenu se v českém fotbale o něco snažit…“

V dalším z hráčských agentů Martinu Krobovi, v minulosti generálním řediteli Slavie a ještě dříve šéfovi českého zastoupení automobilky Mitsubishi, už bouchly saze.

Rozeslaným e-mailem vyzval profesní kolegy sdružené v Asociaci fotbalových agentů (AFA), ať společně vyzvou fotbalovou asociaci ke kampani vedené proti brutalitě na hřišti.

„Víme dobře, že zájem je v cizině o fotbalisty, kteří něco umí. O hráče kreativní. O hráče technicky vyspělé. Bohužel tito se stávají obětí bezohledných zákroků ze strany jiných hráčů, vesměs těch, které nebude nikdy nikdo v Bundeslize chtít. Tímto nejen kluby, ale i my trpíme, stojí nás to spoustu času, energie, nervů, peněz,“ apeluje Krob na kolegy a volá po vymýcení surové hry.

„Toto vše se děje za občasné reakce komise rozhodčích, jež potrestá nějaké sudí, ale ve finále si hráči šlapou na hlavy a lámou nohy a nic se neděje. Mlčí nejvyšší představitelé svazu, mlčí reprezentační trenéři. Přitom reprezentace trpí absencemi zraněných hráčů a i díky tomu jsme se opět nekvalifikovali na MS,“ připomíná Krob v e-mailu, jehož obsah se dostal i ke mně.

Krob pokračuje: „Proto navrhuji, abychom jako AFA otevřeně oslovili dopisem přímo předsedu svazu Fouska a reprezentačního trenéra Šilhavého, aby jasně odsoudili surovou hru, aby pomohli vyvinout mediální tlak na rozhodčí a na surové hráče. Abychom tyto jedince všichni zavrhli, aby tito hráči byli trestáni vyššími finančními postihy a delším zastavením činnosti. Někdo si říká, že je to zbytečné či naivní. Věřte mi, že když si chlapec o sobě přečte, že je darebák a lump a že jím společnost opovrhuje, tak určitě nebude rád ani on, ani jeho rodina, ani jeho klub či sponzor. Zároveň delší flastr oslabí tým a i trenér si příště rozmyslí, zda bude ponoukat své hochy k brutální hře.“

Uvidíme, co to přinese. Nejspíš nic. Nicméně jakoukoli snahu o něco pozitivního v rámci českého fotbalu je nutno ocenit. Není jí totiž mnoho.

Kouzelník týdne: Ryan Giggs

Pro tento právě projednávaný soudní případ by byl asi příhodnějším název rubriky Darebák týdne. Na jednu stranu bychom dozajista měli ctít presumpci neviny, dokud o kauze Ryana Giggse, někdejší superstar Manchesteru United, nerozhodne soud. Na druhou stranu už se ale vyrojilo vskutku znepokojivé množství svědectví o jeho problematickém chování vůči ženám.

Nejen případ milenky, kterou měl podle jejích slov táhnout po podlaze a vyhodit ji z hotelového pokoje na chodbu nahou, popsal v tomto textu detailněji kolega Stanislav Hrabě.

Kolik měl Ryan Giggs milenek (a zdá se, že opravdu hodně), je jeho soukromá věc, v níž se musí zpovídat jen své manželce, samozřejmě už bývalé, a svým dětem.

Pokud jej ale nyní probíhající soud shledá vinným z toho, že milenku opravdu neváhal udeřit hlavou do obličeje a používat i další formy domácího násilí a nátlaku, pak samozřejmě nositel Řádu britského impéria definitivně ztratí renomé.

Svou rodinu už ztratil. Nebaví se s ním otec ani bratr, kterému Ryan Giggs neváhal svést manželku, svou švagrovou. Do toho nám sice nic není, ale fakt, že Giggs nakonec zůstane úplně sám a odvržen, bude pro někdejšího miláčka davů trestem možná nejcitelnějším.

S případy, ve kterých je skloňováno násilnické chování vůči ženám, se teď v prostředí britského fotbalu doslova roztrhl pytel.

Benjamin Mendy, hráč Manchesteru City, teď také stojí před soudem. A popírá osm případů znásilnění, k tomu jeden pokus o něj a ještě jedno sexuální napadení.

A to není vše. V létě byl policií kvůli údajným sexuálním deliktům zadržen i 29letý fotbalista Premier League, bytem v severním Londýně, který patří do kádru jednoho z účastníků MS.

Ostrovní média ponechávají jeho jméno v anonymitě. Šuškandu, že jde o Thomase Parteyho, reprezentanta Ghany a hráče Arsenalu, ovšem na sociálních sítích potvrdila jedna ze tří dívek, jež na Parteyho trestní oznámení podaly. Právě případ této dívky už ale policie odložila. A vyšetřuje nadále jen zbývající dva podněty.

