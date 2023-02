Zemětřesení zasáhlo i turecký fotbal. Dva prvoligové kluby končí

Nebudou však považovány za sestupující, mají rok hájení, v létě se mohou do nejvyšší soutěže přihlásit znovu. A do druhé ligy spadne jen poslední v tabulce. Z ní pak půjde výš jen vítěz, takže turecká Süper Lig bude mít v příštím ročníku opět dvacet členů.

Týkalo se to rovněž českého legionáře Matěje Hanouska, který byl v Gaziantepu na hostování ze Sparty Praha. Okamžitě po zásahu se vrátil domů do Prahy, jednal o rozvázání smlouvy a začal se poohlížet, kam by mohl na jarní sezonu přejít. „Nehrál bych v Česku,“ prozradil do médií. Když jednání nevyjde, nesloží se z toho. „Jsem připravený na variantu, že se vrátím do Gaziantepu a budu do konce května jen trénovat,“ přijímá osud. „Přežil jsem horší věci,“ zdůraznil, jak při zemětřesení prožíval okamžiky hrůzy.