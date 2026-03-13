Gratuloval i král basketbalu, přesto je výkon tisíciletí pod kritikou

Článek
Ze všech zpráv, které mu přišly, si jedné očividně cení nad ostatní. „Napsal mi i Michael Jordan,“ překvapil Bam Adebayo v televizním rozhovoru. „On toho moc nenamluví. Bylo to krátké a krásné.“
Michael Jordan je globální ikonou. Inovátor basketbalu, dolarový miliardář, člověk, jehož renomé a vliv dalece přesáhly všechny arény pro tento sport.
Bam Adebayo někým takovým nikdy nebude, to lze konstatovat s pravděpodobností hraničící s jistotou. Přesto dokázal něco, co nesvedli Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Kobe Bryant ani další a další legendy basketbalu. Nastřílel v jednom zápase NBA 83 bodů, což je druhý nejlepší počin dějin po rovné stovce Wilta Chamberlaina z roku 1962 a 81 bodech zesnulého Bryanta z roku 2006.
Když Bryantův počin v lednu slavil dvacáté výročí, panovala shoda, že šlo o anomálii, jako byste na procházce lesem potkali jednorožce. O neopakovatelnou věc.
Právě v tom je sport nádherný - o necelé dva měsíce později Adebayo vystřihl při výhře svých Miami Heat 150:129 nad Washington Wizards nový výkon tisíciletí.
Nový a úplně jiný. Takový, k němuž gratuluje i Jeho basketbalové veličenstvo Jordan, před nímž se sklánějí osobnosti NBA. A souběžně takový, u nějž panují rozpaky, ba znechucení.
Sportovní rekordy „navždy“ | Sport SZ
- NBA - 100 bodů za zápas. Výkon Wilta Chamberlaina z roku 1962 je statistickým úletem, i kvůli absenci videozáznamu utkání náleží mezi největší sportovní mýty. Že ale nyní Bam Adebayo zvládl 83 bodů za zápas, úvahy o jeho věčném trvání nabořilo.
- NHL - 10 bodů za zápas. O dekádu později spadla čelist všem fanouškům hokeje, když Darryl Sittler za jeden večer stihl šest gólů a čtyři asistence k tomu. Totální šok, i vzhledem k tomu, že Sittler je až 68. nejproduktivnějším hokejistou dějin.
- NHL - 2857 bodů Waynea Gretzkyho. Osobním maximem legendy za jeden zápas je „jen“ osm bodů, ovšem celkový kariérní součet ukazuje, že Gretzky převyšoval nejen své vrstevníky galaktickým rozdílem. Kromě něj nikdo nepřeskočil ani metu dvou tisíc bodů. Přezdívka The Great One sedí dokonale.
- Atletika - 9,58 na stovce. Tohle už pamatují i mladší sportovní nadšenci. Usain Bolt na modré dráze v Berlíně v roce 2009 už snad ani neběžel, spíš letěl. Čas 9,58 dodnes fascinuje. Je o 11 setin lepší než druhý běh historie, to je více než metrový náskok. V nejkratším sprintu ohromující rozdíl.
- Atletika - Jarmila Kratochvílová na osmistovce. Česká stopa na seznamu. Legendární běžkyně letos oslavila 75 let a její čas 1,53:28, dosažený v roce 1983 v Mnichově, zůstává bez ohrožení. Ani v moderní éře si s ním žádná z následovnic neví rady.
„Totální ostuda,“ pronesl dokonce ve vysílání ESPN známý komentátor Chris Russo, jehož image stojí na slovech cíleně ostrých jako žiletky.
Ještě víc vypovídající bylo, že mu ve studiu měla oponovat jiná osobnost basketbalového glosování, Stephen A. Smith. A ten spíš souhlasil: „Tohle se nerovnalo Kobemu, nerovnalo se to Wiltovi. Zdaleka ne. Ale není chyba Bama Adebaya. Neobviňujte ho, že soupeř byl tak mrzký. Vždyť v některých chvílích nekladli žádný odpor. Byli příšerní. Tohle bude pro Washington ostuda na mnoho a mnoho dalších let.“
To vše je ještě podstatnější než fakt, že Adebayo sbíral bod za bodem a že střílel absurdních 43 trestných hodů (a 36 z nich proměnil), za to míří hlasitá kritika na kouče Erika Spoelstru. Což je pokrytecké - Miami vycítilo, že je blízko sportovní zázrak, a tak hráči i trenérský štáb dělali, co šlo. Okamžitě faulovali soupeře, aby Washington šel házet trestné hody, čímž Adebayovi získávali více času.
To se dá pochopit. Také Bryant v roce 2006 neslezl z hřiště a spoluhráči mu automaticky předávali míč. Jenže tím shody končí.
„Kouč Toronta tehdy říkal: Dělali jsme všechno, co šlo,“ vybavuje si basketbalový insider Smith. „A popisoval: Zdvojovali jsme ho, clonili, měnili jsme způsob obrany. Tohle nebyl ten případ.“
Washington znovu - už potolikáté - zaryl prst ještě hlouběji do otevřené rány zvané tanking. Tak v zámoří říkají stavu, kdy klub ve špatné situaci cíleně prohrává, aby si získal co nejvyšší pravděpodobnost první volby v draftu.
Nejen NBA, i třeba hokejová NHL proti tomu bojuje systémem draftové loterie, v níž kluby nemají garanci, jen vyšší procentuální úspěšnost. V NHL se tak loni přihodilo, že možnost vybírat největší talent dostali New York Islanders, s pravděpodobností jen 3,5 procenta až desátý tým pořadí loterie.
Ale to je výjimka, jinak se vyplatí „natankovat“ plnou nádrž porážek. V zámoří mají obočí opravdu vysoko nad tím, že Washington v celé mizerné sezoně bránil s pravděpodobně největším nasazením v koncovce duelu v Miami, kdy výsledkově o nic nešlo, jen se Wizards snažili umenšit Adebayův bodový součet.
Ale do té doby? Totální rozdíl proti Bryantovu legendárnímu večeru proti Torontu. „Vždyť my jsme ještě v poločase vedli. Byl to úplně vyrovnaný zápas,“ vzpomínal jeden z torontských hráčů Jalen Rose. I on marně čelil Bryantovým nájezdům, ale čelil jim. Washington proti Adebayovi působil jako parodie na kompetitivní sport.
„Jedna věc je Kobeho milník po celý zápas nahánět. A něco jiného je, když se tak doopravdy stane,“ vrátil se Adebayo pro ESPN k momentu, kdy povýšil zdánlivě nepovýšitelné.
Jenže tím si paradoxně zavařil.
„Kdyby Kobeho nepřekonal, pogratulujeme mu, oceníme to a jdeme dál. Tohle si žádá hlubší diskuzi,“ vysvětloval komentátor Smith, že některé milníky jsou příliš posvátné na to, aby padly kontroverzním způsobem. To platí zvlášť u Bryanta, který zahynul při tragické nehodě vrtulníku a jeho památku NBA i celá Severní Amerika ctí.
Srovnání napříč disciplínami kulhají, přesto se ta hokejová nabízejí. NHL dospěla do éry nejrychlejších a nejšikovnějších hráčů historie, vedení soutěže obměnami pravidel a ochranou hvězd podporuje ofenzivní tón hry.
Ale stejně je individuální rekord všech rekordů už přes půl století starý. Darryl Sittler zvládl v únoru 1976 rovných 10 bodů za utkání - jako jediný v dějinách. V dalších 13 případech se stalo, aby někdo prožil osmibodový večer. Naposledy v roce 2012 Sam Gagner, žádné eso, spíš solidní a dlouhověký útočník.
Hokej se totiž posouvá vpřed ve všech ohledech. Hvězdy na bruslích jsou ještě zručnější, ale totéž platí o gólmanech, o borcích druhého sledu, o taktické vyspělosti, o fyzické náročnosti. Deset bodů za zápas, to byste opravdu potřebovali protivníka, který působí jako náměsíčný.
Tak, jak působili Washington Wizards.
Je nesporné, že Adebayo dokázal výjimečnou věc. Bez ohledu na to, že měl k dispozici absurdní množství trestných hodů, lehké střely a navrch měl poměrně nízkou úspěšnost ran z pole, byla to nakonec jeho ruka, která musela míč pokaždé dostat skrz obroučku.
„Je jedním z nejlepších lidí, které můžete v profesionálním sportu potkat,“ zdůraznil insider Smith. „Zároveň není takový střelec, aby se dostal jen tak na 83 bodů. Je potřeba vzít v úvahu spoustu dalších věcí.“
I proto se rýsuje krajní scénář, v němž se zbytek sezony NBA může proměnit v hon na Adebayův počin, a to za podmínky, že budou soupeřem odevzdanci z Washingtonu.
V NBA nebylo nikdy snazší dávat koše. Dnešních 60 bodů je nových 40. A dnešních 80 je nových 50.
„V NBA nebylo nikdy snazší dávat koše. Dnešních 60 bodů je nových 40. Když takovou inflaci dotáhneme, je 80 nových 50,“ píše web Andscape (dříve známý jako The Undefeated), který sport prezentuje v souvislostech.
A vypočítává, jak se basketbal změnil: „Rychlejší tempo, míč v častějším držení, více střel, více bodů. To dostává Adebaya někam, kam nepatří. Doufáme, že si to užije, protože jeho počin není v bezpečí. Dokonce ani svatosvatá stovka není.“
Deník USA Today pak sugestivně přemítá, co asi proti Wizards předvedou jiní: „Co zabrání, aby jim Shai Gilgeous-Alexander nebo Jalen Brunson nastříleli 85 bodů? A 30. března se Washington postaví Lakers a nejlepšímu střelci soutěže - Luku Dončičovi.“
Ani ti nejhlasitější a nejironičtější kritikové neupírají Adebayovi, že je oblíbeným parťákem, ohromným dříčem, tahounem Miami, velmi nadstandardním basketbalistou. Ale stejně tady něco nesedí.
Rekordy moderní doby mají zádrhel v tom, že existují jejich záznamy. Chamberlainových 100 bodů zůstalo pouze ve vzpomínkách diváků v hale a v oficiálním zápise, výkony Bryanta a Adebaya jsou uloženy v archivech, takže i s odstupem let bude zřejmé, co umožnilo ten letošní.
Střelecký výkon tisíciletí v sobě spojuje gejzír schopností individuality ve sportu i velké memento. A tím pádem šanci, že někdo další takový nebude muset čekat dvacet let.