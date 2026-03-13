Temelín chystá výměnu elektroinstalací za 800 milionů korun

Článek
Jaderná elektrárna Temelín začala s přípravou modernizace elektroinstalací. Obměna, která se týká stovek rozvaděčů, je jednou z největších technologických změn od začátku provozu v roce 2002. Zakázku zajistí v letech 2028 až 2032 dceřiná firma Skupiny ČEZ Škoda JS za více než 800 milionů korun, informoval dnes novináře mluvčí elektrárny Marek Sviták.
Při modernizaci se vymění 172 nízkonapěťových rozvaděčů a více než 700 rozvaděčových polí. „Elektřina je pro provoz a bezpečnost elektrárny naprosto klíčová. Musíme ji umět nejen bezpečně vyrobit, ale také ji dopravit k našemu zařízení, které zajišťuje provoz i bezpečnost elektrárny. V oblasti elektroinstalací je to pro nás nejdůležitější záměna od začátku provozu,“ uvedl ředitel elektrárny Petr Měšťan.
Pro jadernou elektrárnu Temelín je výměna důležitá především z hlediska dlouhodobě bezpečného a stabilního provozu. „Do obou českých jaderných elektráren investujeme v průměru kolem sedmi miliard korun ročně s cílem zajistit bezpečný, efektivní, a tím pádem i dlouhodobý provoz. A modernizace rozvaděčů a souvisejícího zařízení právě do této oblasti patří,“ řekl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Zakázku v hodnotě přes 800 milionů korun získala ve výběrovém řízení plzeňská Škoda JS. Také pro ni jde o zásadní projekt v oblasti inženýringu. „Získání této zakázky je pro nás potvrzením, že dokážeme splnit ty nejpřísnější požadavky na technická řešení i kvalitu v jaderné energetice. Naše odborné týmy zajistí kompletní inženýring, projektovou dokumentaci i koordinaci samotné montáže a zkoušek přímo v prostředí elektrárny,“ uvedl František Krček, generální ředitel společnosti Škoda JS.
ČEZ obě jaderné elektrárny průběžně modernizuje s cílem zajistit jejich minimálně šedesátiletý provoz. Jen v Temelíně na letošní rok naplánoval 238 investičních akcí v hodnotě 3,8 miliardy korun.
Škoda JS, která je součástí Skupiny ČEZ, je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Společnost Škoda byla založena roku 1859, historie dnešní Škoda JS začala v roce 1956 a plzeňská firma si letos připomíná 70 let od svého vzniku. V jaderné energetice působí od svého založení. Pracuje pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady použitého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, Británii, Číně, Arménii a v dalších zemích.