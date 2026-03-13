Výrobce jachet Ferretti odmítá nabídku české KKCG na navýšení podílu

Článek
Nezávislý finanční poradce italského výrobce jachet Ferretti označil nabídku investiční skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka na zdvojnásobení podílu ve společnosti za neatraktivní. Nezávislá komise správní rady, která nabídku posuzovala, se s hodnocením poradce ztotožnila a doporučila nezávislým akcionářům její odmítnutí. V prohlášení to uvedla firma Ferretti.
Společnost KKCG Maritime, která je součástí skupiny KKCG, v lednu oznámila, že se rozhodla podat nabídku na odkup až 52,1 milionu akcii firmy Ferretti za 3,5 eura za kus. Maximální celková hodnota nabídky tak činí zhruba 182,5 milionu eur (4,5 miliardy Kč). KKCG Maritime chce v rámci této nabídky zvýšit podíl ve společnosti Ferretti na 29,9 procenta ze současných 14,5 procenta a prosadit změny ve správní radě jmenované čínským majoritním akcionářem, čínským státním výrobcem průmyslových zařízení Weichai Group.
Společnost Ferretti uvedla, že duopol významných akcionářů - Ferretti International Holding (FIH) a KKCG Group - z nichž ani jeden nedrží většinový podíl, může vytvářet značnou nejistotu ohledně dlouhodobé obchodní strategie i provozního řízení firmy. Firma zároveň dodala, že skupina KKCG Group do pátku s žádným z jejích ředitelů nejednala mimo jiné o jejich případném zařazení na seznam kandidátů pro obnovu správní rady, což podle společnosti zvyšuje nejistotu kolem jejích budoucích plánů.
Čínská Weichai vlastní ve Ferreti podíl prostřednictvím FIH. Již dříve společnost uvedla, že nabídku KKCG nepodpoří, protože svou investici považuje za dlouhodobou a strategickou. Celkem vlastní ve výrobci jachet podíl 38 procenta.
Zpráva přišla necelý den poté, co americká investiční společnost Biglari Holdings získala ve Ferretti podíl 3,4 procenta, upozornila agentura Reuters.
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přes 16 000 lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.