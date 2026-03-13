Piloti Lufthansy druhým dnem stávkují, zrušeny jsou opět i spoje s Prahou

Článek
Piloti německé letecké společnosti Lufthansa dnes druhým dnem pokračují ve stávce za lepší platy a důchody. Ve čtvrtek byly kvůli ní zrušeny stovky letů, včetně několika mezi Prahou na jedné a Mnichovem či Frankfurtem nad Mohanem na druhé straně. Stovky letů budou zrušeny či zpožděny i dnes.
Stávka začala ve čtvrtek minutu po půlnoci a skončit by měla dnes ve 23:59. Dotkla se především letišť ve Frankfurtu a Mnichově, podle jejich provozovatelů bylo v první den stávky zrušeno ve Frankfurtu kolem 400 z plánovaných 1165 letů, v Mnichově 230 z 800. Dnes by v bavorské metropoli mělo být odřeknuto dalších 180 spojů.
Aerolinky ve středečním prohlášení ubezpečily, že na obou letištích vypraví v obou dnech přinejmenším polovinu letů, na dálkových trasách 60 procent. Dopravce také uvedl, že na Blízký východ se bude oba dva dny kvůli íránské válce létat dál.
Podle čtvrtečního vyjádření předsedy odborů Vereinigung Cockpit (VC) Andrease Pinheira byla ale účast na stávce v první den větší, než se čekalo. Bylo podle něj zrušeno 75 procent letů na krátkých a 70 procent letů na dlouhých trasách. Lufthansa jeho slova odmítla a uvedla, že se jí daří krizový plán letů dodržet.
Zrušeno přes osm letů
Podle webu pražského Letiště Václava Havla bylo ve čtvrtek zrušeno šest letů z Prahy do Mnichova či do Frankfurtu a šest příletů z těchto destinací. Dnes byly zrušeny dva odlety a jeden přílet.
Stávka je v krátké době už druhou. Čtyřiadvacet hodin stávkovali piloti Lufthansy už 12. února. Podle aerolinek bylo tehdy zrušeno 800 spojů. K pilotům se v únoru přidal i palubní personál z odborového svazu Ufo.
Nyní stávkují jen piloti, kterých pracuje v Lufthanse asi 5000. V dceřiné společnosti Lufthansa Cityline požadují stávkující zvýšení platů, v mateřské společnosti a v další dceřiné společnosti Cargo jde pilotům o vyšší příspěvek zaměstnavatele k důchodu. Piloti Lufthansy Cityline stávkovali jen ve čtvrtek, dnes se vrátili do práce. Proto bude dopad stávky dnes menší.
Kvůli stávce se Lufthansa rozhodla vypravit na nezrušených linkách větší letadla. Lety nechává rovněž obsluhovat nestávkujícími leteckými společnostmi z koncernu a také zaměstnává dobrovolné posádky. Michael Niggemann z vedení společnosti označil dnešní stávku za zbytečnou eskalaci.