Po devíti letech znovu v Česku. Co zatím víme o MS v hokeji 2024

Do Prahy a Ostravy se vrátí po devíti letech, kde se MS v hokeji naposledy uskutečnilo v roce 2015. Česko od té doby drží dva doposud platné návštěvnické rekordy, na stadiony tehdy zavítalo celkem 741 690 diváků a průměrná návštěva na zápas byla 11 589 diváků. Česko skončilo na čtvrtém místě, když v zápase o bronz podlehlo Spojeným státům 3:0.

88. ročník mistrovství světa proběhne od 10. do 26. května 2024. Dějištěm bude znovu hlavní město Praha a Ostrava. V Praze zápasy proběhnou tradičně v O2 areně, která pojme okolo 17 a půl tisíce diváků, v Ostravě to bude znovu Ostravar Aréna s kapacitou lehce pod devět tisíc diváků.

Český národní tým by měl odehrát své zápasy v hlavním městě. Pořadatelé mají každý rok po rozlosování základních skupin právo jedné změny. Bude tu tedy opět snaha stejně jako v roce 2015 o přesunutí Slovenska do Ostravy, kde bude mít velkou podporu svých fanoušků a bude se tak moci opřít o skoro domácí prostředí.

Logem hokejového šampionátu v České republice bude usměvavý puk. Společně se sloganem „Srdce do hry“ (v anglické verzi „Heart of the game“) bylo logo představeno 11. dubna na tiskové konferenci. Maskota organizátoři představí na podzim.