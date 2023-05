Slibujeme. Příští MS v hokeji vás bude bavit víc

Hokejové mistrovství světa v hokeji skončilo pro národní tým vyřazením ve čtvrtfinále, to bez ohledu na jeho sílu budeme vždy hodnotit jako neúspěch. Už za rok to ale může být jiné.

Nevíme, jak dopadne, ale můžeme vám slíbit, že vás bude bavit víc. Hrát se bude v České republice.

Neúspěch s sebou nese reakce, ty letošní budou asi obzvláště výživné.

Čeští hokejisté nezvládli nejdůležitější zápas hokejového turnaje a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. Stranou navíc v tak moc hokejem poblázněné zemi nemůže zůstat ani fakt, jakým způsobem.

Okamžitě po závěrečné siréně zápasu se Spojenými státy, ve kterém se tým po celou dobu prakticky vůbec nebyl schopný dostat do souvislého tlaku, se jako tradičně fanoušci (a dokonce i majitelé hokejových klubů) proměnili v hokejové trenéry. Měli jasno o tom, kdo za to může, proč by měl ve funkci skončit jinak vždy a všude úspěšný finský trenér Kari Jalonen, jak špatně svou práci generálního manažera vykonává Martin Havlát a jak by oni sami poskládali sestavu týmu, který by se takhle určitě nevracel domů z Tampere s takovou ostudou…

Nad tím, jak moc důkladně umí Češi šampionát rozebírat, samozřejmě tu a tam ohrnují nos i hokejisté. Všichni by si ale měli uvědomit, že je to tak dobře. Dokud budou podobné diskuze na pořadu dne, znamená to, že Češi hokej i vzdor přibývajícím neúspěchům své reprezentace dál milují. A přesně to vám ukážou už za rok…

Světový šampionát v roce 2024 se po devíti letech vrací do země, která je jím posedlá.

Už za rok touhle dobou budeme mít před sebou finálové bitvy v pražské O2 areně, základní skupiny se budou hrát také v Ostravě. Znovu bez Rusů dostanou šanci i hokejoví outsideři, po roce se do elitní skupiny vrací Velká Británie, a dokonce po dvaadvaceti letech také s obrovským nadšením tisíců fanoušků Polsko. Tohle prostě bude stát za to.

Nevíme, jak na tom budou čeští hokejisté se zdravím. Nevíme ani, jak na tom budou jejich týmy v NHL. Dopředu se dá jen odhadovat, ale proč se také trošku nezasnít? Už teď je totiž jasný také fakt, že český tým bude za rok výrazně silnější. S celou plejádou borců z NHL na soupisce zase bude mluvit o medaili.

Domácí mistrovství světa (a to hokejové v Česku obzvlášť) je pro každého sportovce tak mimořádnou událostí, že omluvenek dostanou trenéři jen poskrovnu. O místo v týmu bude rvačka, hrát bude chtít úplně každý bez ohledu na zranění. Pokud předběžné odhady příští sezony v Americe nebudou v realitě úplně obrácené, Češi se budou moct spolehnout na silný tým. Jeho osu by měli, na rozdíl od toho letošního, tvořit hlavně hráči ze zámoří.

Bitva o Stanley Cup by se na základě odhadů neměla týkat San Jose s Tomášem Hertlem, po konci velkých smluv a blížící se velké generační obměně dokonce možná ani Bostonu. V Praze by se tak klidně mohl představit i David Pastrňák, suverénně nejlepší český hokejista a jeden z nejlepších hráčů celé NHL.

Trenérům (spekuluje se o výměně Kariho Jalonena za Radima Rulíka) tak nezbyde nic jiného než přijmout za fakt očekávání vyprodané O2 areny, která bude chtít vidět útok na zlato.

Co bude s O2 arenou

To poslední MS v domácím prostředí Češi vyhráli v roce 1985, ještě pár let před revolucí a ve sportovní hale v Holešovicích. Od té doby se světový šampionát konal v České republice dvakrát, v letech 2004 a 2015. Pokaždé s finálovými zápasy v O2 areně, na které je nejlépe znát, jak rychle čas letí.

Tak jak prochází obměnou český tým, prochází nákladnými rekonstrukcemi také největší sportovní aréna v zemi. Už v průběhu uplynulé sezony se rozjela postupná výměna sedaček, návštěvníci na extraligových zápasech si nemohli nevšimnout také přibývajících LED panelů kolem kostky nad ledem, aby hokejová show byla ještě lepší. A mění se i komfort v hale. Je velmi pravděpodobné, že za rok už si v O2 areně občerstvení za peníze nekoupíte. Také zkušební „cashless zápasy“, na kterých se dá s ohledem na zrychlení obsluhy platit jen bezkontaktním způsobem, už má domovský stánek české reprezentace za sebou.

Ač se to při vzpomínce na fenomenální výkon Jaromíra Jágra, který v ní zařídil čtvrtfinálové vyřazení Finů, zdá tak nedávno, od posledního světového šampionátu v Česku se toho dost změnilo také v českém hokeji. Jaromír Jágr sice stále hraje, ale reprezentační dres už od Prahy 2015 nikdy neoblékl. V O2 areně tehdy ještě byla domácím celkem pražská Slavia, tuzemským mistrem se stal Litvínov a v čele národního týmu stál naposledy Vladimír Růžička. Již zmíněný Pastrňák měl za sebou teprve první sezonu v NHL. Ale hlavně – všichni jsme si tehdy ještě pořád zcela vážně mysleli, že patříme mezi hokejovou špičku.

Atraktivní i pro hvězdy NHL

Do příštího domácího MS v hokeji půjdou hokejisté s obrovským očekáváním celého národa, ale rozhodně ne jako největší favorité. Tak jak domácí šampionát neodmítají čeští hráči, účast na něm nebudou odmítat ani hvězdy našich soupeřů. Až za necelý rok konkrétní týmy oznámí své nominace, kritici na chvíli zapomenou na to, co škodolibě opakují každý rok: že světový šampionát už není to, co býval dřív.

Ten pražský bude jiný, bude to ta nejlepší konfrontace mezinárodního hokeje, jakou jsme za poslední léta mohli vidět. Šampionát v České republice je vyhlášený, atraktivní destinace v centru Evropy a pověst skvělých českých hostitelů totiž lákají davy fanoušků z celé Evropy i špičku NHL, která k nim má tak blízko.

I největší hvězdy Kanady v čele se Sidneym Crosbym tak klidně budete moct pravidelně v průběhu turnaje potkávat ve vyhlášených pražských barech a žít to bude celé dny i kolem arén. S postupem Polska je ve hře i myšlenka, že by Poláci hráli základní skupinu v Ostravě (vzhledem k poloze hokejových měst v Polsku soustředěných hlavně okolo Katovic to dává smysl), na rozdíl od minulých turnajů by tak v Praze mohli hrát i Slováci.

To všechno ale budou pořadatelé teprve oznamovat, a to co nevidět.

Stejně jako informace o tom, jak a hlavně za kolik si můžete pořídit vstupenky. Ty půjdou do prodeje tradičně na podzim, nejprve v balíčcích na celé dny. V roce 2015 byly české zápasy vyprodány za pět hodin, a to i přesto, že po celé republice kolabovaly terminály Sazky. Nedostalo se tak často ani na fanoušky, kteří už hodiny předtím tvořili fronty před pokladnami obou arén.