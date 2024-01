Kdo je Rohan Dennis, skvělý cyklista, který může za smrt své ženy

Nervy trochu ruply Dennisovi během covidové karantény v roce 2020. Ve Španělsku, kde žil a trénoval, panoval tehdy přísný lockdown. Dennis to ale nevydržel a dal na sociální sítě fotografii, jak porušuje zákaz vycházení. Když jeden sledující na instagramu navrhl, že by neměl zveřejňovat obrázek veřejně, Dennis odpověděl: „Můžu ukázat realitu, jak je situace na hov…, a nebýt jedním z těch, kteří vám ukazují ‚dokonalý svět‘. Co byste vlastně chtěl – skutečný obraz nebo falešný?“

Když jiný sledující navrhl, že se bude muset později za svůj příspěvek omluvit, odpověděl: „Představte si, že by každý žil podle vašeho ideálního světa, že nemůžeme říkat, co si myslíme, a projevovat emoce.“

Ukazoval, jak dobrý je ve 30 letech. Zároveň znovu potvrdil, jakým je pedantem, co se týče vybavení. I svůj pozdější přechod ze stáje INEOS do týmu Jumbo-Visma zdůvodňoval touhou jít za lepší technikou. V nizozemské stáji jezdil ještě do konce sezony 2023, než odešel do sportovního důchodu.