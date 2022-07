Šetřete energii, budete ji potřebovat. Nejdrsnější kopce na Tour de France

Tour de France vedla touto velkolepou trasou z údolí Arc do vesničky Montvernier poprvé v roce 2015. Na vrcholu stoupání 2. kategorie byl tehdy první Francouz Romain Bardet. O dva roky později po něm jako první vyjel nahoru další Francouz Pierre Rolland. Slavné „Tkaničky“, protože tak ty serpentiny skutečně vypadají, se stavěly šest let v letech 1928 až 1934, aby překonaly na krátkém úseku ohromný výškový rozdíl a konečně tak propojily silnicí údolí Arc s do té doby odříznutou vesnicí Montvernier.

Když se na tu neuvěřitelnou stavbu díváte od dálnice A43, vedoucí z Chambéry do Turína, skoro nevěříte svým očím. Spektakulární Lacets de Montvernier se totiž šplhají do toho nejpříkřejšího možného útesu. Sedmnáct „lacets“ neboli tkaniček tvoří úsek dlouhý 3,4 km s převýšením něco přes 300 metrů. Zatáčky se střídají přibližně každých 150 metrů a průměrný sklon stoupání je 8,2 %. Silnička je tak úzká a zatáčky tak ostré, že tam mají zákaz vjezdu větší auta. Krásný výhled na serpentiny je z útesu, kam je možné se dostat od kaple Notre-Dame-de-la-Balme nahoře na kopci kolem statku přes pole.

Co Hautacam postrádá na délce, to vynahrazuje strmými a neúprosnými rampami. Gradient se neustále mění, což znamená, že je těžké dostat se do plynulého rytmu. Jeden kilometr je 6 %, další se bude pohybovat nad 10 % a tak to pokračuje po celé stoupání. Zatímco v části stoupání je krátký sjezdový úsek, jsou tam i rampy s více než 15 %. A pozor, na rozdíl od Huez to ke konci není lehčí, ale pořád šplháte prudce vzhůru.