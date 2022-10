Nejen nové mobily a tablet. Google po 10 letech představil vlastní hodinky

„Ukážeme vám nová zařízení z rodiny Pixel, která spolu bezpečně komunikují, zajišťují vaše soukromí a jsou vám k dispozici, kdykoli a kdekoli je potřebujete,“ začal prezentaci v brooklynském Google Store viceprezident firmy, Rick Osterloh. „Naším cílem je poskytnout naprosto novou úroveň personalizované inteligence, aby se každodenní problémy proměnily v příjemné zážitky.“

To je hodně obecných slibů na jednom místě. Nutno říci, že telefony z rodiny Pixel skutečně v minulosti ukázaly řadu funkcí, které lidem reálně usnadňují život a prosadily se i v konkurenčních telefonech: překládání v reálném čase přímo na displeji telefonu, dodatečné zaostření rozostřené fotky nebo přepisování řeči na text.

Telefony Pixel 7 nepřekvapily

„Každých několik měsíců vypouštíme na Pixely nové a nové funkce,“ říká Brian Rakowski, další z viceprezidentů Google. „Jsme poctěni tím, že ostatní naše funkce často napodobují a ty se tak stávají standardem napříč telefony.“

Telefon Pixel má opět o trochu zjednodušený vzhled, menší rámečky kolem FHD+ displeje a o 25 % vyšší jas.

Nový Pixel má na zádech 12megapixelovou širokoúhlou kameru a 50megapixelovou základní kameru. Verze Pro pak navíc nabízí i 48megapixelovou kameru s pětinásobným zoomem. Všechny kamery navíc nyní umí zachytávat video v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu.

Foto: Google Google Pixel 7 Pro.

Všechny parametry nových telefonů Pixel jsou v rozmezí očekávatelných vylepšení (podobně, jako tomu bylo u iPhone 14). Odemknout telefon můžete čtečkou prstů zabudovanou v displeji nebo kamerou pomocí „Face Unlock“ (ekvivalent Apple FaceID).

Vylepšily se také kamery, zvýšila výdrž baterie atd. Chyběla ale nějaká funkce, která by mohla uživatele nadchnout. Ano, možnost vložit emotikon pomocí hlasu je zajímavá novinka, ale nový telefon si asi kvůli tomu nekoupíme.

Foto: Google Diktování zpráv pomocí rozpoznávání řeči přímo na zařízení nyní umožňuje vložit i „emoji“, aniž znáte přímo jméno hledaného obrázku.

Funkce také umožňuje přepsat přímo na zařízení audio zprávu, která vám přišla. A to při zachování šifrování (end-to-end encryption), protože přepis proběhl lokálně.

Foto: Google Také nemáte rádi, když vám lidé místo zprávy pošlou nahrávku? Telefon se postará o její přepis.

„Než jsme uvedli telefony Pixel, málokdo vůbec znal pojem výpočetní fotografie, a už vůbec si lidé tento pojem nespojovali s mobilním telefonem,“ připomněla produktová manažerka Shenaz Zacková. „Pixel 7 a procesor Tensor G2 pokračují v tradici výpočetní fotografie na telefonech Google.“

Nový software pokračuje ve snahách lépe pracovat s expozicí a zachytit například různé odstíny pleti realisticky a věrně. Dokonce i na nočních fotkách, které jsou tradičně pro telefon obtížné a barvy na těchto snímcích bývají trochu divoké.

Telefon umí také nově pomoci vyfotit selfie lidem se zrakovým postižením pomocí funkce „Guided Frame“. Hlasově je navede tak, aby byl vidět jejich obličej, aby bylo na fotce dost světla apod. Pro někoho maličkost, pro lidi, kterých se to týká, je to možná nejlepší inovace tento rok.

Všech lidí se naopak týká problém rozmazaných fotek. „Když se lidé pohybují nebo je málo světla, fotky mohou být rozmazané. Procesor Tensor G2 to umí vyřešit,“ říká Zacková. „Pixel 7 umí sloučit fotky z hlavní a širokoúhlé kamery do jednoho, a získat tak ostrý snímek i v případě špatného zaostření.“

Foto: Google Vpravo původní snímek, vlevo doostřený snímek.

Funkce „Photo Unblur“ používá strojové učení na odstranění šumu a softwarové doostření fotografií. Toto je ukázka použitá v prezentaci Google:

Samozřejmě prezentace snese všechno. Jsme zvědavi, jak bude tato nová vychytávka fungovat v reálných podmínkách. Pokud to ale bude fungovat, budete moci pomocí této funkce vylepšit i staré fotky, které jste pořídili na jiném telefonu.

Foto: Google Nový algoritmus zajišťuje zoomování napříč všemi ohniskovými vzdálenostmi.

Telefon Pixel 6 měl podle našeho testu trochu problém s videem, kde při větším pohybu nepřirozeně „skákala“ expozice. Nový Pixel 7 by to měl spravit například pomocí 10bitové HDR. Také aktivní stabilizace má být vylepšená (a ta byla dobrá už v předchozím modelu). Telefon nabízí i funkci Cinematic Blur, která slibuje rozostření pozadí ve videu. Opět to ale neposoudíme z prezentace a těšíme se, až telefon otestujeme a srovnáme s konkurencí.

Foto: Google Všechny novinky Pixel 7 Pro pohromadě.

Pixel 7 Pro by měl zvládnout stabilizovat video pomocí strojového učení, a to i při 30násobném přiblížení. To je pro telefony Google rekord, i když konkurence zvládá i stonásobné přiblížení. Opět bude potřeba to porovnat v reálných podmínkách, v prezentaci to samozřejmě vypadalo nádherně.

Od příštího týdne by měly být telefony ke koupi. Pixel 7 za 599 dolarů a Pixel 7 Pro za 899 dolarů. V českých e-shopech začíná předpokládaná cena Pixel 7 na 17 500 Kč a dražší model začíná na 24 500 korunách.

Google hardware strčí umělou inteligenci do kapsy

V roce 2021 Google do telefonů Pixel poprvé vložil svůj vlastní procesor Tensor SoC, který umožňuje provádět přímo na zařízení složité výpočty související se strojovým učením. V praxi to znamená třeba právě rychlý přepis řeči na text nebo pokročilé zpracování obrazu. Telefon Pixel 6 jsme otestovali a dojmy byly veskrze dobré, ačkoli měl své mouchy.

Foto: Google Systém na čipu od společnosti Google: Tensor G2.

Nový model Pixel 7 dostane také novou verzi procesoru Tensor G2 a strojové učení na jednotce TPU běží o 60 % rychleji při snížení spotřeby energie o pětinu. Podobně jako firma Apple, i Google chce na vlastním čipu založit svůj úspěch. Optimalizace pro vlastní čip totiž umožňuje snížit spotřebu dle aktuálních potřeb a naopak dosahovat velmi vysokého výpočetního výkonu, kdykoli je to potřeba.

Na vzhledu záleží

„Soustředili jsme se na to, aby spolu telefon, sluchátka i hodinky perfektně komunikovaly,“ vysvětluje Isabelle Olssonová, designérka Google. „Nová konstrukce je kovová, což umožňuje vyšší odolnost v běžném provozu.“ Všechna zařízení rodiny Pixel mají podobné prvky.

Napříč všemi zařízeními se setkáte i s podobným softwarovým rozhraním, kterému Google říká „Material You“ a který představil před rokem. To nově najdete i na hodinkách, což je samozřejmě příslušenství, u kterého si uživatelé chtějí nastavit vzhled dle svého.

Soukromí off-line i on-line

Viceprezidentka Google Jen Fitzpatricková zdůraznila, že telefony Pixel 7 a Pixel 7 Pro jsou „naše zatím nejbezpečnější telefony, které díky bezpečnostnímu čipu Titan M2 splňují nejpřísnější možné normy“. Důležitý je slib, že Google bude telefonům Pixel 7 poskytovat pět let bezpečnostních aktualizací a záplat.

Slib soukromí je obzvláště důležitý, protože telefon umí neustále poslouchat, co se kolem šustne. Mít zapnutý telefon tam, kde spíte, umožní analyzovat kvalitu vašeho spánku, ale zároveň to zní jako narušení soukromí. Proto musíte opravdu věřit, že se tato data nikde neukládají a software je analyzuje přímo na zařízení.

Telefony Pixel 7 a Pixel 7 Pro budou také první telefony, které dostanou zdarma službu VPN od Google One. „Naše VPN je zabezpečena tak, že nemůžeme mít přístup k tomu, jaká data z internetu stahujete,“ ujistila Fitzpatricková. V Androidu 13 bude nově k dispozici „Centrum bezpečnosti“, které se později dostane i na další telefony s Androidem, nejen telefony vyrobené přímo Googlem.

Hodinky po deseti letech čekání

Na hodinky Google jsme museli čekat až na konec prezentace. Což je vlastně příznačné, protože na hodinky Google čekají zájemci už od roku 2014, kdy Google ukázal svůj systém WearOS. Od té doby nebylo na poli „googlích hodinek“ moc co hlásit, snad s výjimkou toho, že Google koupil firmu Fitbit.

Nové hodinky přišel na pódium představit právě spoluzakladatel firmy Fitbit James Park: „Tyto hodinky vám na zápěstí umístí to nejlepší z Googlu a Fitbitu,“ slíbil. „Mají nádherné trojrozměrně tvarované sklo, které je odolné vůči poškrábání. Důležité také je, že hodinky Pixel Watch jsou navržené tak, aby se neustále přizpůsobovaly vašim potřebám v průběhu dne,“ pokračoval Park. „Vždy pro vás mají něco užitečného, a nemusíte tak hned sahat po jiném zařízení.“

Hodinky Pixel to nemají jednoduché, protože prakticky všechno, co by mohly chytré hodinky dělat, už dělají Apple Watch nebo další konkurence. Off-line poslech hudby, vlastní ciferníky, notifikace, asistent, NFC platby, navigace… nic z toho není nové ani unikátní.

Google ale má jeden trumf v rukávu, a tím je Asistent Google, kterého známe z telefonů s Androidem a ze zařízení Google Home. Nově se asistent usídlí i na zápěstí v hodinkách. Jeho užitečnost bude záležet právě na tom, jak dobře bude implementován. Nicméně asistenta mají pár měsíců už i některé novější modely hodinek od Samsungu, které také pohání operační systém WearOS.

Další výhodou nových hodinek by mělo být propojení se službami Fitbit, což je firma, která má mezi uživateli nejen dobrou pověst, ale i bohaté zkušenosti s analýzou běhu, chůze a desítek dalších typů cvičení.

Foto: Google Analýza srdečního tepu přímo na hodinkách.

Hodinky by na jedno nabití měly vydržet 24 hodin, a to i při neustálém sledování tepu každou sekundu. „Moje tepovka je teď 91, trochu zvýšená,“ podíval se na své hodinky prezentující Park, a zasloužil se tak o jeden z mála vtipných momentů v jinak spíše strohé prezentaci.

Foto: Google Můžete pomocí hodinek detekovat nepravidelný srdeční rytmus (aFib), v budoucnu budou hodinky také umět detekovat pád uživatele a zavolat pomoc.

Kdo čekal, že s hodinkami Pixel dostane zdarma přístup ke všem funkcím Fitbit, bude potěšený, ale jen napůl. Konkrétně na půl roku - pak bude muset za službu Fitbit Premium platit.

Hodinky Google Pixel se budou prodávat za 349 dolarů (cca 8700 Kč), respektive za 399 dolarů (asi deset tisíc korun), pokud chcete využívat mobilní data LTE .

Tablet jako bonus navíc

Jakoby mimochodem pak Google na konci prezentace ještě ukázal tablet z rodiny Pixel. V oblasti tabletů se zařízením Android je celkem vysoká konkurence, a není jasné, proč by někdo měl sáhnout zrovna po tabletu Pixel. „Je to nejlepší zážitek z Androidu na tabletu,“ zdůraznila Rose Yao, viceprezidentka a produktová manažerka Google.

Foto: Google Google Pixel Tablet vypadá jako každý tablet s Androidem.

Samozřejmě, i tablet bude mít výkonný procesor G2. Pokud hrajete na tabletu hodně her nebo upravujete fotky a videa, dává vyšší výkon smysl. Jinak nejspíše vyšší výkon nevyužijete. Narozdíl od telefonu totiž tablet většinu dne nenosíte u sebe.

Toho si je vědoma i Yao: „Náš výzkum ukázal, že tablety jsou lidmi používány jen velmi malou část dne, a v 80 % vůbec neopustí domov. A tak jsme zkusili vymyslet úplně nové zařízení. Ta dá!“

Foto: Google Tablet v bezdrátové nabíječce, která zároveň slouží jako základna a stojan.

Nečekanou novinku ocenili lidé v sále překvapeným potleskem. Teprve díky této nabíjecí základně – která slouží jako stojan – dává tablet od Google přeci jen smysl. Nahradí totiž částečně asistenta Google Home, můžete mu zadávat signály hlasem nebo pomocí něj ovládat další zařízení.

V době, kdy je tablet neaktivní, může ukazovat oblíbené fotky a sloužit jako fotorámeček. A magnetická nabíječka znamená, že můžete obrazovku vzít a zase ji umístit na místo. A v případě potřeby si obrazovku (vlastně tablet) vzít do batohu s sebou. Tento tablet se základnou bude k dispozici až příští rok a cenu zatím Google neukázal.

Foto: Google Celá rodina Pixel: wi-fi router, chytrý zámek, tablet, telefon, hodinky a sluchátka.

Prezentaci zakončilo stručné představení vlastního wi-fi routeru (pozor, není kompatibilní s předchozí řadou od Google) a chytrého zámku s kamerou. Google slibuje rychlé párování v rámci domácnosti. Hlavně pro ty, kteří se nechtějí zabývat slaďováním domácí wi-fi, bude používání zařízení od jedné firmy dávat smysl. Na to ostatně vsází i Apple nebo Samsung, obě firmy nabízí podobné funkce pro svá zařízení.