Slunce a vítr předehnaly jádro. Poprvé vyrobily více elektřiny

Meziroční nárůst výroby o čtyři procenta není vůbec špatný výsledek. Kdyby tak výroba rostla meziročně pravidelně, vlastně by to byl skvělý výsledek. Kdyby…

Neplatí to vždy a všude. Na loňském růstu se například největší měrou podílely přírůstky do čínské flotily jaderných elektráren. Čína je totiž jednou z mála zemí světa, které nové reaktory (v případě Číny v současné době už především vlastní provenience) dokáží stavět rychle, a tedy i dostatečně levně.

Další by mohlo být i Rusko, i když tady je situace komplikovanější. Rusové své síly a expertízu z politických důvodů tříštili do zahraničních projektů (Egypt, Maďarsko), které v důsledku nabíraly zpoždění. Neomezený počet zkušených techniků a projektantů nemá ani země s tak dlouhou tradicí. Invaze na Ukrajinu se navíc podepíše i na ruském atomovém sektoru, ještě ovšem přesně uvidíme jak.

Růst kapacity fotovoltaiky je v tuto chvíli exponenciální. Není zdaleka tak rychlý jako u koronaviru, to ne, ale kapacita roste ohromným tempem. Vždyť za letošní rok by to mělo být o čtvrtinu.

Co se týče jádra, nově se v roce 2021 do provozu dostalo osm bloků, které mají dohromady výkon zhruba 10 GW. Můžeme pro jednoduchost říci, že vyrobí zhruba pětkrát víc elektřiny než solární panely o stejné kapacitě, u nichž hodně záleží na zeměpisné šířce.

To znamená, že pokud by měla letos jaderná energetika výrobní potenciál fotovoltaiky dohnat, muselo by být do provozu uvedeno zhruba 20 nových bloků. Ve skutečnosti to bude znovu zhruba polovina. Vzhledem k tomu, že v minulém roce byla zahájena výstavba 11 nových bloků, je jasné, že nedochází k žádné velké „jaderné renesanci“.