Start-up ukázal nový balón s barem, kterým turisté poletí na hranici kosmu

O vítězi v závodu o první ryze turistický let do kosmu se rozhodlo už v loňském létě. Ačkoli je výsledek poměrně diskutabilní.

Podnik Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona, který byl prvním cestujícím, si totiž jako milník stanovil výšku 80 kilometrů. Tu jako hranici vesmíru uznává americké letectvo a tu 11. července rovněž i zdolal . Konkurenční americká firma Blue Origin, dalšího miliardáře Jeffa Bezose, jen o devět dní později také podnikla svůj první komerční výlet , ale do výšky přes 100 kilometrů nad Zemí, což je obecně uznávaná Kármánova hranice.

Bezosova společnost využívá k cestám tradičně raketu, a tak lístek u ní sahá na 28 milionů dolarů. Lídr soukromých vesmírných značek SpaceX, který letos v dubnu dostal první „soukromé astronauty“ na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), si za tento výlet do výšky 400 kilometrů od Země naúčtoval dokonce dvojnásobek.

Do závodu, který se stupňuje nejen kilometry, ale především i cenou, chtějí ale vstoupit další značky cílící na širší počet zákazníků s menším rozpočtem. Ale do menší výšky a jiným plavidlem.

Americký start-up Space Perspective plánuje létat jen tak vysoko, aby zájemci měli možnost kochat se vyhlídkou na zakřivení Země střetávající se s černotou vesmíru, tedy do 30 kilometrů nad povrchem Země. Bohužel se jim tak nenaskytne možnost užívat si stavu beztíže, zato ale budou mít výhled v šíři celých 360 stupňů okolo sebe, a to i v nesrovnatelně luxusnějším pohodlí. Za cenovku 125 tisíc dolarů, což je asi 2,9 milionu korun.

Společnost americké letecké manažerky Jane Poynter totiž bude vynášet pasažéry do stratosféry za pomoci kosmického balónu, který v maximální rozpětí dosáhne na objem až půl milionu metrů krychlových. Pro představu by se v něm tak volně mohl vznášet celý fotbalový stadion. Pod ním bude zavěšená přetlaková kapsule Neptune, ve které budou lidé cestovat, a právě její nový design firma odhalila tento týden .

Nový design maximalizuje panoramatický výhled z oken, která budou podle start-upu těmi vůbec největšími, co do takové výšky poletí, a lidé uvnitř budou mít vestoje také více prostoru. Zároveň s tím se zvýší i odolnost celé konstrukce vůči tlaku, zatímco hladké a bezpečné přistání v oceánu zajistí špičatý kryt připevněný vespod kapsule.

V kapsuli nechybí ani interaktivní obrazovky, teleskop a výhled budou cestující mít prý i na záchodě. Od vzletu do přistání má cesta trvat okolo šesti hodin. Kromě pilota má kapacitu pro osm pasažérů a první posádka by se do výšky 30 kilometrů mohla vydat už koncem příštího roku. Lístky bezmála za tři miliony korun si koupilo už skoro 900 lidí.