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Фото з українського зоопарку: власники не знають, як подбати про тварин взимку
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10:00
Величезний стрес в Україні відчувають не лише люди, а й тварини. Пропонуємо фоторепортаж з українського зоопарку, якому доводиться імпровізувати, щоб зігріти тварин.
Ukrajinské zprávy - Українські новини
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- Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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