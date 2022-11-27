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ZprávyУкраїнські новиниФото з українського зоопарку: власники не знають, як подбати про тварин взимку

Фото з українського зоопарку: власники не знають, як подбати про тварин взимку

Ленка Гліснікова , Дарина Дзюба
Foto: Ed Ram, Getty Images

Носоріг у демидівському зоопарку.

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10:00

Величезний стрес в Україні відчувають не лише люди, а й тварини. Пропонуємо фоторепортаж з українського зоопарку, якому доводиться імпровізувати, щоб зігріти тварин.

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Foto: Ed Ram, Getty Images

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