Фото з українського зоопарку: власники не знають, як подбати про тварин взимку

Фото з українського зоопарку: власники не знають, як подбати про тварин взимку

Величезний стрес в Україні відчувають не лише люди, а й тварини. Пропонуємо фоторепортаж з українського зоопарку, якому доводиться імпровізувати, щоб зігріти тварин.