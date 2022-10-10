Коронавірус у Чехії: епідемія продовжує йти на спад

У неділю тести на коронавірус виявили 278 нових випадків зараження, що на 74 менше, ніж першої неділі жовтня. Кількість госпіталізованих із підтвердженим коронавірусом зменшилася. Наразі у лікарнях перебуває 1414 пацієнтів, що на 213 менше, ніж тиждень тому. У важкому стані в лікарнях знаходяться 43 пацієнти, тиждень тому їх було 49. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Чехії.

Зменшилася і кількість померлих від коронавірусу - у неділю померло троє людей, тиждень тому – 13. З початку епідемії в березні 2020 року Міністерство охорони здоров'я Чехії зафіксувало 41 240 випадків смертей від коронавірусу.

Нині в Чехії зафіксовано 4,1 мільйона випадків, однак ця кількість не включає випадки повторного інфікування. Згідно з даними міністерства, з підозрою на повторне інфікування зареєстровано 344 104 жителів країни.

Показник захворюваності, тобто кількість нових випадків інфікування за останні сім днів на 100 тисяч жителів суттєво не змінився. Наразі він становить 168. Найвищий рівень захворюваності залишається в Краловоградецькому регіоні, де виявили 201 випадок, найнижчий у Карловарському регіоні – 112 випадків на 100 тисяч населення.

У неділю 1414 жителів Чехії зробили антигенний або ПЦР-тест на коронавірус проти 1749 осіб тижнем раніше. Приблизно кожен третій тест у людини із симптомами був позитивним.

6,89 мільйонів людей були повністю вакциновані проти коронавірусу. Першу бустерну дозу отримали понад 4,3 мільйона осіб, другу – 373 805 осіб.