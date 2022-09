Průvodce volbami 2022: Vše, co potřebujete vědět

Začínají volby do Senátu a volby do obecních zastupitelstev . Konají se od pátku 23. září a volební místnosti se zavřou v sobotu 24. září 2022. Termín jejich konání oznámil prezident Miloš Zeman 6. dubna.

Komunální volby proběhnou jednokolově 23. a 24 září. U voleb do Senátu se uskuteční druhé kolo o týden později, tedy 30. září až 1. října.

Při vstupu do volební místnosti prokážete volební komisi svoji totožnost, a to občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič se musí dostavit osobně, hlasování v zastoupení není možné. Donést si můžete své hlasovací lístky, které jste našli ve schránce. Ty by měli voliči obdržet v každých volbách nejpozději 3 dny před otevřením volebních místností. Pokud lístky ztratíte, neobdržíte nebo je zapomenete, nic se neděje. Ve volební místnosti vám člen volební komise dá náhradní.