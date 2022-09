„Budu volit menší zlo.“ Poražení rozmýšlí, koho v 2. kole voleb podpoří

V Kroměříži do druhého kola postoupily dvě ženy, Lucie Pluhařová z ANO a nezávislá kandidátka Jana Zwyrtek Hamplová (nez.), právnička, která se v posledních letech proslavila bojem proti proticovidovým opatřením a řečnila i na nedávné demonstraci proti vládě na Václavském náměstí.

„Oficiální podporu nedám ani jedné z kandidátek. Co bych však voličům ráda vzkázala, ať ve volbách nepodporují lidi, kteří šíři mezi lidmi polopravdy, lži a dezinformace a kterým nevadí stát na stejných podiích s lidmi, kteří nahlas vybízejí k odchodu České republiky z EU a NATO. To je za mne úplně nepřijatelné,“ napsala Seznam Zprávám končící senátorka za obvod Kroměříž Šárka Jelínková (KDU-ČSL), která překvapivě nepostoupila do druhého kola, a nebude tak svůj mandát obhajovat.