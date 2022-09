Řada lidí skutečně volby vzala jako referendum o vládě, říká Havlíček

V sedmi ze třinácti krajských měst má hnutí ANO jisté vítězství, v dalších dvou k vítězství pravděpodobně míří – v Plzni spolu s nezávislými. Ve zbylých čtyřech krajských městech uspěly, či patrně uspějí vládní strany.

Ve volbách do Senátu se pak ve druhém kole pokusí získat mandát senátora 17 kandidátů ANO, přičemž jeden mandát už někdejší vládní hnutí získalo hned v prvním kole. V jednom z prvních hodnocení volebních výsledků místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček řekl, že volby podle něj byly referendem o vládě.

„Jsem toho názoru, že to skutečně celá řada lidí vzala jako referendum a taky podle toho ty výsledky tak vypadají,“ řekl Havlíček v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jak hodnotíte úspěch hnutí ANO v mnoha krajských městech. Přijímáte to i s tím, že vám stejně jako v minulosti hrozí, že zde budete vyšachování z vládnoucích koalic?

Samozřejmě to pořád beru s pokorou. Ať už dopadne vyjednávání o koalicích jakkoliv, je jasné, že lidé chtějí, aby ANO vládlo, aby ANO bylo vedoucí stranou, a to zcela zjevně nejenom na centrální úrovni. Projevilo se to i teď na těch městech. Mě tam dvojnásob těší to, že jsme v podstatě v každém městě, pokud se nepletu, s výjimkou Brna posílili, což je neuvěřitelné. Jak se nám podaří poskládat koalice, je druhá věc.

Povedlo se podle vás vyvolat v lidech dojem, že tyto volby byly referendem o vládě?

Mysleli jsme to republikově, samozřejmě jsme to nemysleli na malé obce. Tam je jasné, že to není referendum, tam volí lidé svoje známé osobnosti, které tam jsou, a ne podle politické příslušnosti. Něco jiného je to ve větších městech a něco jiného je to v Senátu a tam jsem toho názoru, že to skutečně celá řada lidí vzala jako referendum a taky podle toho ty výsledky tak vypadají.

Váš kandidát na primátora Patrik Nacher řekl, že bude v Praze spokojený s výsledkem nad 20 procent. Souhlasíte s ním? Předpokládám, že už nechcete být v opozici.

Uvidíme, jak dopadnou konečné výsledky. Zatím to vypadá, že i tam jsme posílili vůči minulým volbám. Je předčasné dělat nějaké závěry, ale vypadá to, že tam získáme solidní výsledek.

Jak hodnotíte výsledek v senátních volbách. Do druhého kola postoupilo velké množství kandidátů, jeden rovnou z prvního kola.

Toto je neuvěřitelné, to jsme fakt nečekali. Dvacet postupujících (ve skutečnosti je jich 18 a jeden kandidát vyhrál v prvním kole – pozn. red.) z 27 senátních obvodů. To je prostě tsunami. Nečekali jsme to a samozřejmě chápeme, že to bude náročné ve druhém kole, ale uděláme maximum pro to, abychom naše kandidáty ještě podpořili, co to půjde.

Podívejte se, jaká byla atmosféra ve volebních štábech objektivem fotografů Seznam Zpráv:

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +54

Ostře sledovaný je senátní duel mezi Milošem Vystrčilem a vaší kandidátkou Janou Nagyovu, která je obžalovaná v kauze Čapí hnízdo. Má podle vás ve druhém kole šanci porazit šéfa Senátu?

Má šanci. Samozřejmě stále vnímáme pana Vystrčila jako favorita, ale pozor, teď už jenom lehkého favorita. Co se týká prvního kola, všichni očekávali, že pan Vystrčil všechny smete jako předseda Senátu a jedna z nejvýraznějších tváří pětikoalice, že postoupí z prvního kola. Nestalo se a paní Nagyová tam získala neuvěřitelných skoro 31 procent. Být na místě pana Vystrčila, mám z toho těžkou hlavu.

Kdyby se stala senátorkou, měla by podle vás požádat o zbavení imunity? V ČT řekla, že by imunitu chtěla a poté se opravila, že to bylo přeřeknutí.

Absolvovali jsme v kampani možná 20 drobných zastávek v jednotlivých obcích a tam všude říkala, že by se nechala samozřejmě vydat.

Po těchto volbách budou velkým tématem prezidentské volby. Bude to pan Babiš, paní Schillerová, nebo vy?