Babiš straší zbytečně. Z radnic ho soupeři nevyštvou, o ANO se naopak poperou

Co se v analýze dočtete „Vzhledem ke stávající atmosféře ANO minimálně v okresních a krajských městech nepochybně posílí,“ myslí si politolog Lubomír Kopeček. Šéf hnutí Andrej Babiš přesto na mítincích straší, že jej po volbách političtí konkurenti obejdou a sestaví koalice bez něj. Seznam Zprávy zjistily, že tomu tak není. Naopak, o ANO je na komunální úrovni velký zájem. Ostatní partaje o vládnutí s Babišem velmi stojí, především ODS. ANO je totiž už i na místní úrovni velmi silné a složit s ním koalici bývá snadné. Hnutí není programově silně vyhraněné. Na místní úrovni mluví o tématech, která nikomu nevadí.

„Ti lidé, kteří to tady rozvrátili a rozkradli, nás zase nějak obejdou,“ řekl šéf hnutí ANO Andrej Babiš s odkazem na zkušenost z krajských voleb před dvěma lety. Tehdy ANO zvítězilo ve většině krajů, ostatní strany se ale na řadě míst spojily a udělaly koalice bez něj.

Jenže jak zjistily Seznam Zprávy, v komunálních volbách to - především na radnicích velkých měst - neplatí. Naopak, z ANO je žádaný koaliční partner, o kterého se ostatní partaje na řadě míst perou. Babišovo hnutí může v letošních volbách potvrdit, že už je na nižší úrovní politiky zavedenou stranou a svůj podíl na vládě nad městy ještě zvýšit.

ANO posílí v okresních i krajských městech

„Vzhledem ke stávající atmosféře ANO minimálně v okresních a krajských městech nepochybně posílí,“ myslí si politolog Lubomír Kopeček. A nejde jen o samotné vítězství v procentech nebo počet mandátů - Babišovo hnutí pravděpodobně nebude mít vážnější potíže najít koaliční partnery.

ANO by tak na komunální úrovni završilo přerod z nové a neznámé strany, které na komunálních radnicích ostatní nedůvěřovali, do rozhodující síly. „V roce 2014, tedy v prvních komunálních volbách, kterých se ANO účastnilo, bylo izolované. Je to běžný jev, kdy se proti nováčkovi semknou ostatní, stalo se to v minulosti Věcem veřejným i TOP 09,“ vysvětluje politolog Stanislav Balík.

Už následující volby v roce 2018 to ale změnily. Hnutí ANO znovu uspělo a tentokrát už dokázalo najít i spojence k vládnutí. Momentálně má primátora v sedmi krajských městech, v dalších třech je ve vládnoucí koalici. Nejčastěji se spojilo s ODS.

A podle stávajících nebo potenciálních koaličních partnerů není na řadě míst důvod, aby ANO nevládlo dál. „Končíme koalici s korektními vztahy v rámci všech tří stran. Proti nikomu se nevymezujeme,“ říká například občanský demokrat Jiří Vaněček, který spolu s ANO vládne v Karlových Varech pod primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou (ANO).

V Ostravě je téměř jisté, že bude pokračovat koalice ANO a ODS, případně i s lidovci a Piráty. K udržení primátorského křesla má našlápnuto Tomáš Macura (ANO). „Jsme specifický region. Macura není kontroverzní osoba, my zas pro ně nejsme toxičtí ‚ódéesáci‘,“ vysvětluje místní poměry Jakub Unucka z moravskoslezské ODS.

„Megapodraz naruby“

ANO by navíc mohlo ovládnout i dvě největší města. V Praze kolem sebe krouží ANO a ODS - lídr občanských demokratů Bohuslav Svoboda chválí lídra ANO Patrika Nachera a oba společně ostřelují současného pirátského primátora Zdeňka Hřiba.

V Brně před čtyřmi lety ANO v čele s tehdejším primátorem Petrem Vokřálem vyhrálo, přesto nakonec skončilo v opozici. Šéf ANO Andrej Babiš tehdy koalici ODS, lidovců, pirátů a socialistů označil za „megapodraz“.

Teď se ale v moravské metropolie spekuluje o „megapodrazu naruby“ – tedy že se ANO spojí s lidovci, aby vyšachovalo ODS a úřadující primátorku Markétu Vaňkovou. Lidovecký lídr a stranický místopředseda Petr Hladík se netají primátorskými ambicemi a vztahy mezi ODS a lidovci tu po čtyřech letech v koalici skřípou. Proto také v Brně nepadly na úrodnou půdu výzvy stranických centrál, aby se lidovci, ODS a TOP 09 spojily na půdorysu Spolu.

„Pokud bychom vyhráli, mám na post primátora ambici. Za šest let jsem si prošel všechny gesce a myslím si, že jsem získal dostatek zkušeností. Samozřejmě záleží, jak rozhodnou voliči. Rozdělení míst je na dohodě,“ říká k tomu Hladík.

V Plzni se dokonce o hnutí ANO přetahují strany vládní koalice mezi sebou. Momentálně tu hnutí vládne s ODS, na krajské úrovni se ale dohodlo s Piráty a Starosty. A očekává se, že podobnou koalici by mohli uzavřít také na radnici po komunálních volbách. „Myslím, že to tam směřuje. My budeme v koalici s kýmkoliv, s kým budeme mít programový průsečík,“ popisuje radní David Šlouf z ODS.

Plzeňské ANO si zatím nechává otevřená vrátka oběma směry. „My jsme připraveni jít do takové koalice, která bude makat pro Plzeňany. Je mně jedno, zda to bude s Piráty a STAN nebo s ODS,“ uvedl v jedné z předvolebních debat lídr ANO v Plzni Roman Zarzycký.

Naopak v Hradci Králové si spolupráci v tomto volebním s ANO moc nepochvalují a ODS by ráda sehnala jiného koaličního partnera. Zároveň ale přiznává, že vše může skončit při starém.

„ANO tu pravděpodobně zabojuje a může nastat pat, kdy to bez ostatní strany nesloží. Z pragmatických důvodů bude muset někdo ustoupit a dohodnout se s nimi,“ odhaduje hradecký zastupitel Martin Soukup (ODS).

Tak velké, že nejde ignorovat

Právě síla hnutí ANO je podle politologů jedním z důvodů, proč se z něj na komunální úrovni stává žádaný partner. „Velikost ANO hraje zásadní roli. Když skládáte povolební koalici, čím víc subjektů, tím je to náročnější. ANO obvykle bývá první nebo druhé a skládat proti němu koalici s více menšími stranami, k tomu už musíte mít nějaký silný důvod,“ vysvětluje Lubomír Kopeček.

Důležitá je ale i jistá ideová volnost. „Hnutí není programově silně vyhraněné. Volí témata, která nikomu moc nevadí. Kdybych to měl přirovnat k hudebnímu stylu, tak je to taková popmusic,“ uvedl politolog Tomáš Lebeda. Podle Kopečka je ANO vnímané jako relativně flexibilní i proto, že prodělalo vývoj od propodnikatelské strany po levicové hnutí.

Proč se ANO daří nacházet koaliční partnery tím lépe, čím dál je od celostátní politiky? Jednou z odpovědí je, že komunální politici jsou vzdálení od strašáka v osobě Andreje Babiše. Zatímco Babiš usmívající se z plakátů pomůže zajistit voliče, při samotném vyjednávání už sedí přijatelnější místní tváře.

„Odpor vůči Andreji Babišovi hodně ovlivňuje skládání vlády, ale místní elity ANO na lokální úrovni takový odpor rozhodně nevzbuzují. Rozhodně ten trend prolamování izolace ANO nesouvisí s tím, že by se Babiš stal přijatelnější,“ domnívá se Kopeček.

Podle Balíka se navíc v nižších patrech politiky politická scéna víc a víc drobí, existuje zde i řada nezávislých uskupení. Na stranická trička se tu tedy tolik nehledí.

„Několik posledních funkčních obdobích navíc dochází k čím dál většímu rozpojování lokální a parlamentní úrovně. A to i z hlediska toho, co si dovolí regionální straníci vůči svým ústředím a v opatrnosti centrál něco nařizovat,“ dodává Balík.

Babiš se i na místní úrovni otírá o STAN

To potvrzují i lokální zkušenosti dvou hlavních politických rivalů - ODS a hnutí ANO, které spolu vládnou na řadě radnic. Například na Ústecku, jak potvrzuje volební lídr ODS Michal Šidák.

„Centrum respektuje regionální aspekty, které tu jsou. Když jsme spojení s ANO projednávali, shodli jsme se, že je potřeba zastavit ‚rudý sever‘ - tedy vládu komunistů,“ říká Šidák. Že se spojí dvě strany, které se nemůžou v parlamentu přijít na jméno, mu zvláštní nepřijde. „Já bych tam nevstoupil a ty lidi nechápu. Ale ruku si s nimi podat dokážu,“ dodává Šidák.

Spory stranických centrál nebo v parlamentu se na radnicích někdy berou i s humorem. „Když jsme začínali, bylo u moci ANO a neodpustili jsme si do nich rýpat. Teď se to obrátilo, tak nám to přiměřeně vrací,“ popisuje vztahy občanský demokrat Jiří Vaněček z Karlových Varů.

Sám šéf ANO Andrej Babiš prý nechává koalice zcela na uvážení svých lidí. „Já našim komunálním politikům nebudu do ničeho mluvit. Žádné doporučení není a nebude,“ uvedl pro Seznam Zprávy Babiš.

Vzápětí si ale přece jen neodpustí vyslat do regionů vzkaz: „Je na nich, s kým se spojí. Je ale fakt, že STAN se zdiskreditoval a propojením na mafii úplně pošlapal jméno všem starostům.“