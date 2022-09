Babiš v kampani rozdal tisíce kšiltovek a knih za 6 milionů korun

Kampaň hnutí ANO do komunálních voleb letos symbolizoval nejen obytný vůz jeho předsedy Andreje Babiše, ale také výrazný „merch“, tedy právě upomínkové předměty, které příznivci hnutí na setkáních s předsedou a komunálními kandidáty fasovali. Hnutí ANO jen za suvenýry a knihy doposud utratilo přes 6 milionů korun. Vyplývá to z transparentních účtů hnutí pro komunální a senátní volby.

Přes 100 tisíc hnutí investovalo do žlutých samolepek „bylo líp“ a přes tři miliony korun stál dotisk knih, jež Babiš na setkáních s voliči podepisuje. Tisk nejnovější knihy Může za to Babiš, vyšel podle transparentních účtů na více než dva miliony korun. Hnutí její tisk rozúčtovalo mezi dva účty – do komunálních voleb a do senátních voleb.