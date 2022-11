Lidé od Miloše Zemana si už hledají novou práci. Zamíří i do ČNB

Spolu s končícím prezidentem Milošem Zemanem opustí Hrad také jeho spolupracovníci. Například ředitel protokolu Vladimír Kruliš a šéf kanceláře Jaroslav Hlinovský směřují do České národní banky.

Podle informací Seznam Zpráv například ředitel protokolu Vladimír Kruliš a šéf kanceláře Jaroslav Hlinovský míří do České národní banky (ČNB). „Teď řeším svou současnou práci. Pak se budu rozhodovat, co dál,“ nechtěl Kruliš odpovědět na dotaz, o jakou pozici v centrální bance má zájem.

Divoké scénáře naznačují, že Kruliš by se v únoru měl stát novým členem bankovní rady. V polovině února končí dvojice Marek Mora a Oldřich Dědek, takže prezident Zeman těsně před svým odchodem bude jmenovat ještě dva nové radní.

Kruliš je pečlivý úředník, který se „proslavil“ vztahem s prezidentovou dcerou, havárií v luxusním policejním BMW nebo výrokem, že Martin Nejedlý je „jedním z nejférovějších lidí, které zná“. Otázka zní, jestli by se vůbec mohl usednout v elitním sedmičlenném sboru, který rozhoduje o měnové politice.

Podle zákona člen bankovní rady musí být bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům a s vysokoškolským vzdělání. A zároveň musí být „uznávanou a zkušenou osobností v měnových záležitostech nebo v oblasti finančního trhu“, stojí v zákoně. Kruliš je sice vystudovaným doktorem ekonomie, studium zakončil na zlínské univerzitě v roce 2017, ale poslední podmínku nesplňuje. Ale samozřejmě zaleželo by výkladu Miloše Zemana, což je jeho mistrovská disciplína.

Svou další kariéru bez Miloše Zemana mají zajištěnou i dva muži ze zahraničního odboru v prezidentské kanceláři. Její ředitel Rudolf Jindrák - jenž před svým angažmá na Hradě byl velvyslancem v Německu, Rakousku a Maďarsku - míří do Bratislavy, bude velvyslancem na Slovensku.

To cesta Jindrákova zástupce Petra Pirunčíka se zkomplikovala. Prezident Miloš Zeman a předchozí Babišova vláda ho chtěli vyslat na Ukrajinu, ale nový ministr zahraničí Jan Lipavský se postavil proti nominaci na aktuálně velmi důležitou destinaci. Pirunčík nakonec musel vzít zavděk velvyslancem v Arménii.

Jedním z mála lidí, kteří by rádi na Hradě zůstali i po odchodu Miloše Zeman a pokračovali pod novým prezidentem, je nejspíš ředitel administrativní sekce Jan Novák. „Nezabývám se tím. Pracuji na řadě aktuálních úkolů i dlouhodobých projektů, které mě těší. Brzy otevřeme veřejnosti třeba stálou expozici věnovanou státním symbolům, úřadu prezidenta i sto letům Řádu bílého lva,“ reagoval Novák na dotaz, jak vidí svou budoucnost.

Na doplňující dotaz, jestli chce na Hradě zůstat i 8. březnu, když ho dlouhodobé úkoly tolik těší, už ale nechtěl odpovídat: „Nepřeji si to téma nijak dal rozvíjet, protože to nepovažuji za produktivní.“

Jan Novák je díky dvojici kancléř Vratislav Mynář - poradce Martin Nejedlý trochu ve stínu mediální pozornosti, ale neprávem. Právě on je v prezidentské kanceláři mimořádně mocným mužem, jehož se mnozí podřízení bojí. Svůj vliv přitom stále posiluje. Vratislav Mynář, jehož úřednická práce nebaví nebo jí nerozumí, mu nechává volnou ruku.

Aktuální Novákovy kroky se dají vykládat tak, že „opevňuje“ svou pozici na Pražském hradě tak, aby se z něho stal „pan nepostradatelný“ a příští prezident, ať už to bude kdokoliv, si ho nechal jako zkušeného úředníka.

Nejlépe to bylo vidět na tom, jak Novák společně s Mynářem postupně odstavili od vlivu Iva Velíška, dlouholetého ředitele Správy Pražského hradu, která pečuje o chod památkově chráněného areálu.

Zatímco na svou budoucnost bez Zemana všichni na Hradě - jak vidno - pečlivě myslí, o prezidentův osud v penzi už tolik ne. Patrné je to z toho, jak je tři měsíce před koncem mandátu zaskočil dotaz, zda chystají nějakou instituci, která bude pečovat nejen o Zemanův odkaz a dokumentovat jeho život, ale i obyčejně zajišťovat jeho postprezidentské fungování.

Jediné, s čím může prezident po odchodu z funkce počítat, je ochranka plus auto i s řidičem na náklady státu. Zároveň mu ještě podle zákona náleží doživotní renta 50 tisíc korun měsíčně a stejná částka na provoz kanceláře. Obě částky platí už dlouhé roky, aniž by byly valorizovány. Především 50 tisíc na pronájem kanceláře a plat nějakého tajemníka, který by vyřizoval poštu a nejrůznější pozvání, už dávno nemůže stačit.