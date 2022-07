Kandidáta na prezidenta najdeme. Času je dost, věří vládní koalici Vystrčil

Sám Vystrčil přitom nevidí jako reálné, že by se voleb také zúčastnil, byť případnou kandidaturu striktně nevyloučil. „Mě v tuto chvíli čekají senátní volby, na ty se chci plně soustředit. A to je můj cíl, dělat svoji senátní práci co možná nejlépe,“ uvedl.

Přítomný místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček prohlásil, že pro ně je jasným kandidátem jejich předseda Andrej Babiš, ačkoliv ani ten jednoznačné slovo stále neřekl. „Hnutí ANO má jasného kandidáta, ale ten se musí rozhodnout. Podle nás by to měl být někdo dostatečně politicky zkušený, někdo, kdo má výsledky a kontakty v zahraničí,“ podotkl Havlíček.

Premiér Petr Fiala už od začátku roku hovoří o potřebě vybrat vhodného prezidentského kandidáta nejlépe na úrovni celé vlády. V květnu před novináři také uvedl, co všechno by takový člověk měl splňovat.

„My chceme, aby to byla osobnost, jež bude dobře reprezentovat Českou republiku, bude mít zcela jasnou prozápadní orientaci, bude respektovat Ústavu, jejího ducha a tradice a nebude rozdělovat společnost. To nejsou malé požadavky. Navíc to musí být člověk, jenž má tah na branku, dokáže vyhrát volby, tedy oslovit i voliče, kteří k jiným druhům voleb moc nechodí. Může to být člověk z ODS, ale nemusí být z ODS,“ uvedl Fiala.