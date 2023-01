Volby očima sousedů: Babiš jako „nejhorší scénář pro Ukrajinu“

Velkou pozornost ve středoevropských médiích první kolo české prezidentské volby nebudí. Když už se jí média věnují, probírají hlavně minulost, postoje a šance předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Do textů se „vešli“ ještě další dva favoriti Petr Pavel a Danuše Nerudová.

O Babišovi píše, že si na poslední chvíli zajistil postup do druhého kola a že má reálnou šanci na výhru. To server nazval „nejhorším scénářem pro Ukrajinu“.

Pokud by nakonec vyhrál Babiš, hrozí podle EP, že se česká pomoc Ukrajině ztíží a nejspíš i sníží a může se dokonce zhroutit česko-polské spojenectví v ukrajinských tématech.

„V Havlově vlasti poslední dvě funkční období na Hradčanech seděl politik, který se nestranil panáku, říkal hlouposti a v poslední době se sotva držel na nohách,“ začíná polský magazín text o českých prezidentských volbách krátkým entrée do éry Miloše Zemana.

Podle něj platí i tentokrát to, že Slováci sledují politické dění v Česku mnohem víc, než se Češi zajímají o slovenské volby.

„Když Slovák nahlédne hlouběji do nuancí české politiky, podívá se, co mají tyto dvě ženy za sebou, nakonec dojde je stejnému výsledku jako česká kandidátka na prezidentku: Nerudová není Čaputová,“ dodává novinář listu Sme s dovětkem, že nechá na posouzení čtenáře, zda je to pozitivní, nebo negativní.