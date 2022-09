Alžběta si pro nového krále vyžádala podporu. Co čekat od Charlese III.?

Třiasedmdesátiletý princ Charles se zanedlouho stane nejstarším korunovaným panovníkem za posledních 300 let. Krále Charlese III. teď čeká těžký úkol - pokračovat v odkazu Alžběty II. Sám často prohlašoval, že chce být dobrým a zodpovědným monarchou. Kamenem na této cestě je fakt, že se v britské společnosti netěší velké popularitě. Průzkum z roku 2016 ukázal, že by si Charlese na trůnu přála jen čtvrtina lidí.

Jeho vášeň pro společenské změny však vyvolávala i kritické ohlasy, například když tehdy ještě princ několikrát obeslal členy kabinetu a vyjadřoval své názory na kroky vlády. Vyvolal tím znepokojení u těch, kteří věří, že by se členové královské rodiny neměli politicky angažovat a zapojovat do debat o takovýchto tématech.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

Některá britská média uvádí, že by mohl přinést rozruch i do Buckinghamského paláce. Deník The Guardian uvedl, že se spekuluje o jeho plánech sjednotit královskou rodinu a její zřízení. Charles také hrdě prohlásil, že je připraven porušit zvyklosti, jimiž se běžně chování britského monarchy řídí, píše The Guardian.